Inter | Politano e Gagliardini piegano la Spal | 2-0 e gol annullato | Brozovic ko

Inter-Spal - le pagelle : Politano corre ovunque - soffre Joao Mario : pagelle INTER. HANDANOVIC 6 La Spal non lo impensierisce più di tanto. CEDRIC 6.5 Si fa vedere con due cross per Lautaro Martinez e ci mette lo zampino nel raddoppio di Gagliardini. DE VRIJ 6.5 L'...

Inter-Spal 2-0 - le pagelle nerazzurre : Lautaro Martinez il migliore in assoluto - bene Politano : Si è concluso da poco il match del Meazza tra Inter e Spal con il risultato di 2-0. Una partita molto equilibrata, decisa dalle reti di Matteo Politano e Roberto Gagliardini. I nerazzurri salgono a 50 punti in classifica, riportandosi a meno uno dal Milan terzo, con il derby in programma settimana prossima. Spal che invece resta nelle zone basse della classifica a 23 punti, a +2 sul Bologna terzultimo, in zona retrocessione. La partita Il ...

Inter - la scelta sul riscatto di Politano : Secondo il Corriere dello Sport , l' Inter vuole riscattare Matteo Politano . Ormai l'orientamento del club è chiaro, pronti i 20 milioni per un riscatto dal Sassuolo definito altamente probabile.

Inter - quattro soluzioni senza Icardi : da Lautaro - Keita - Politano e Perisic : L'Inter può fare a meno di Mauro Icardi a lungo termine, e non pagare pegno nell'inseguimento alla Champions? La domanda è ormai obbligata, ma non ha una risposta semplice. Da una parte ci sono i ...

Inter - Politano rischia di scatenare la guerra : esultanza "proibita" - Perisic lo gela : Nel marasma di Fiorentina-Inter c'è stato spazio anche un gesto dell'Interista Matteo Politano che rischiava di far scoppiare un nuovo caso diplomatico in casa nerazzurra. Dopo aver segnato il 2-1, Politano ha esultato portandosi le mani alle orecchie. È la stessa esultanza cara all'ex capitano Mau

Fiorentina-Inter - Marotta è un furia su arbitri - episodio Politano-Perisic e Wanda Nara : “Abbiamo subito un danno notevole, speriamo che non sia irreparabile nell’economia della stagione perché sarebbe veramente grave. Questa era una partita che ormai era definita, ma il mio grande rammarico è che noi come movimento calcio abbiamo investito tantissimo sullo strumento Var per ridurre gli errori e quindi l’uso che ne viene fatto deve essere scrupoloso e razionale. Se in una situazione del genere si confonde la ...

Inter – Politano esulta alla Icardi - ma Perisic non apprezza : scintille in campo tra i due nerazzurri [VIDEO] : Cosa succede tra Perisic e Politano? Il croato non apprezza l’esultanza del compagno di squadra, tensione in campo tra i due nerazzurri Tensione in campo durante Fiorentina-Inter: la sfida di questa sera di Serie A ha regalato tanto spettacolo e tanti spunti su cui discutere tra rigori non dati e altri invece assegnati ingiustamente. Tanti gli episodi valutati al Var, ma è uno screzio tra compagni di squadra ad aver attirato ...

