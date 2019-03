Inter | infortunio per Miranda durante il match con la Spal | l’esito degli esami

Inter – Il caso Icardi e l’infortunio di Nainggolan - Spalletti sincero : “Mauro? Chiedete a Marotta! : Spalletti non vuole saperne nulla del caso Icardi e sull’infortunio di Nainggolan non si sbilancia “Non sono stato molto aggiornato su quanto successo ieri ma chi meglio di Marotta sa portare avanti questa situazione essendo a conoscenza dei fatti avvenuti che allo stesso tempo devono essere chiariti. Con la professionalità che ha tutelerà certamente tutte le parti“. E’ la replica del tecnico dell’Inter, ...

Europa League – Inter - brutte notizie dall’infermeria : infortunio per Ivan Perisic : brutte notizie per l’Inter dopo la trasferta di Francoforte: si ferma Ivan Perisic per un problema agli adduttori, il croato in dubbio per il ritorno Uno 0-0 che non fa dormire sogni tranquilli in vista del ritorno ed un nuovo nome che va a riempire l’infermeria: l’Inter torna dalla trasferta di Europa League contro il Francoforte senza sorriso. Al 58′ i nerazzurri sono stati costretti a fare a meno di Ivan Perisic, ...

Infortunio Perisic - Inter in ansia per le condizioni dell’attaccante : Infortunio Perisic – Sono ore di ansia per le condizioni del calciatore dell’Inter Ivan Perisic, il croato è uscito dopo 13′ della ripresa nella gara di Europa League con l’Eintracht Francoforte per un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. Nelle prossime ore previsti aggiornamenti per valutare le condizioni del calciatore ma che rischia di allungare la lista degli infortunati nerazzurri, considerando ...

Infortunio Nainggolan : si ferma il centrocampista dell’Inter : Infortunio Nainggolan – Tegola in casa Inter alla vigilia dell’importante trasferta di Francoforte, valida per l’Europa League. Per il belga un Infortunio che non ci voleva visto che si stava reinserendo in squadra dopo le difficoltà dei primi mesi. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana. Ecco il comunicato dell’Inter: Nainggolan si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso ...

Infortunio di Palacios : l'Inter si potrebbe reinserire nella corsa al 'nuovo Riquelme' : Sembrava ormai tutto fatto per il passaggio di Exequiel Palacios al Real Madrid. I blancos avevano strappato un accordo formale con club e giocatore per il trasferimento in Spagna del talentuoso playmaker argentino nella stagione 2019/2020. L'Infortunio al perone della gamba destra, però, potrebbe cambiare gli scenari, con le merengues che non sarebbero più certe di voler acquistare il classe 1998 dal River Plate. Ecco, dunque, che l'Inter ...

Inter - nessun nuovo infortunio per Icardi secondo gli esami : “Gli accertamenti non hanno evidenziato variazioni significative rispetto agli esami eseguiti prima dell’inizio della stagione sportiva in corso”: è quanto si legge nel comunicato dell’Inter dopo la risonanza magnetica a cui si è sottoposto Mauro Icardi oggi. “L’attaccante – continua la nota – si è sottoposto ad accertamenti a causa di sintomatologia dolorosa anteriore al […] L'articolo ...

Infortunio Vrsaljko - l’Inter lo esclude dalla nuova lista Uefa. Entra Cedric : Infortunio Vrsaljko – L’avventura molto breve di Sime Vrsaljko all’Inter potrebbe essere davvero agli sgoccioli. Sono infatti numerose indiscrezioni che ormai si stanno susseguendo da giorni su un possibile imminente intervento chirurgico per risolvere definitivamente i problemi al ginocchio sinistro che lo stanno tormentando da tempo. Un’operazione che di fatto farebbe terminare anzitempo la sua […] L'articolo ...

Infortunio Chiellini – Tempi di recupero incerti e diagnosi rimandata : la Juventus però non Interverrà sul mercato : C’è ancora incertezza in merito all’Infortunio di Giorgio Chiellini: esami medici rimandati a venerdì per stabilire con maggiore certezza i Tempi di recupero. La Juventus comunque non interverrà sul mercato Continuano ad arrivare brutte notizie dalla Juventus nel day after dell’eliminazione di Coppa Italia. L’Infortunio di Giorgio Chiellini non ha ancora degli effettivi Tempi di recupero. Si era parlato di ...

Coppa Italia – Infortunio De Vrij - il difensore rischia di saltare Inter-Lazio : in dubbio anche per il Bologna : Stefan De Vrij si ferma per un problema fisico: a rischio la sfida di giovedì di Coppa Italia contro la Lazio. In dubbio anche per Inter-Bologna di campionato Situazione alquanto complicata in casa Inter. Se a tenere banco è il mercato, con le questioni legate a Perisic (partente con destinazione Premier League) e Vrsaljko (infortunato e possibile rientrante anzitempo a Madrid), la situazione dei giocatori che restano non è delle migliori. ...