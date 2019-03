Insigne | «Sono l’unico ad essere sempre criticato quando non segno»

ilnapolista

(Di domenica 10 marzo 2019) Lorenzoarriva anche se in ritardo ai microfoni di Sky al termine della partita pareggiata contro il SassuoloUn gol importante«Per come si era messa la partita, il pareggio va bene, ma siamo una squadra che punta a vincere e i pareggi ci stanno stretti. Siamo stati poco cattivi e con poca personalità e l’abbiamo pagato. Stiamo facendo il nostro campionato come ogni anno. I vari opinionisti ci davano per spacciati quest’anno, ma abbiamo dato fastidio alla Juve e ci riproveremoEri nervoso subito dopo la partita?«Ero solo un po’ provato per il risultato perché vogliamo vincere. Siamo stati bravi a reagire e cercare il pareggio. Adesso testa a giovedì che dobbiamo vincere e arrivare ai quarti»Ti ha fatto male qualche critica?«Vengo, non voglio fare polemica, mal’unico adpreso di miranon ...

