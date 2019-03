Insigne salva il Napoli | Sassuolo riagguantato nel finale | Milan e Inter adesso

sportfair

(Di domenica 10 marzo 2019) La formazione di Ancelotti evita la sconfitta solo nelgrazie al gol di, che pareggia i conti dopo il vantaggio neroverde di Berardi Ilnon sa più vincere, solo un successo per gli azzurri nelle ultime cinque partite di Serie A. Un ruolino di marcia davvero deficitario per gli azzurri che, con il pari di, scendono a meno diciotto dalla Juventus e a più sei dal, mai così minaccioso da inizio campionato.Massimo Paolone/LaPresseL’ampio turnover proposto da Ancelotti non fa bene al, che subisce le avanzate neroverdi senza creare particolari grattacapi alla difesa di De Zerbi.e Mertens non pungono, così l’assenza di Milik si fa sentire soprattutto per il peso specifico del polacco in area di rigore. Primo tempo con poche idee e rare emozioni, con la ripresa che si complica quasi immediatamente per gli azzurri che ...

