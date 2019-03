ilnapolista

(Di domenica 10 marzo 2019) A Radio Kiss Kiss Napoli Lorenzoha deciso di diventare il personaggio del post-partita di Sassuolo-Napoli. Possiamo comprendere il nervosismo nel non ansubito ai microfoni di Sky Sport. Dopodiché, però, è andato a fare il consueto giro di interviste, Ed evidentemente ha scientemente deciso dire determinate dichiarazioni. Come quelle a Radio Kiss Kiss Napoli.«Io non ho nulla da dire, non voglio far polemica, accetto le critiche come ho sempre fatto. Ho un carattere particolare, quando ho sbagliato, ho sempre chiesto scusa. Vado avanti per la mia strada, più di cos non posso fare nulla. Ho sbagliato un rigore, ci sta di sbagliarlo, c’è qualcuno che non l’ha presa bene ma non fa niente (con chi ce l’aveva? ndr). Più di così non posso fare,disempre ilfinché sto qua».Sembranodi. Francamente inspiegabili. ...

napolista : Insigne rilascia frasi di rottura: «Cercherò di dare il 100% finche starò qua» A Radio Kiss Kiss Napoli: «Ho sbagli… - elbucaniere : Il fratello di @Lor_Insigne che rilascia ste dichiarazioni... ODIAMO Sta gente proprio non connette non capiscono l… -