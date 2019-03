IndyCar - St Petersburg | Gara | Newgarden inaugura la stagione davanti a Dixon

IndyCar - GP St. Petersburg 2019 : programma - orari - tv e streaming. Gli orari del fine settimana : La stagione dell’IndyCar Series 2019 comincia da St. Petersburg. No, non è l’America che s’è trasferita in Russia: semplicemente, St. Petersburg è una città della Florida che dal 2005, in maniera sempre più anticipata nel tempo, si pone all’inizio dell’annata, di cui è per la decima volta gara di debutto. Sarà il giorno in cui cominceranno le molte sfide dei piloti che danno l’assalto al quinto titolo ...