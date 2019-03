Incidente Ethiopian Airlines | l’aereo era nuovo | lo stesso modello di Boeing che si

ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2019) Era un aereo, consegnato all’a metà novembre scorso, il737 MAX-8 con a bordo 157 persone, tra cui 8 italiani, che si è schiantato vicino alla città di Bishoftu, 62 chilometri a sud-est di Addis Abeba, da cui il volo ET 302 diretto a Nairobi era partito pochi minuti prima, alle 8.38 ora locale. Un aereoe un: il 737 MAX-8 fa parte della famiglia di aeromobili progettata dallache punta a sostituire la precedente, 737 Next Generation. Ma proprio la società costruttrice appena 5 mesi fa lanciò un allerta sicurezza, dopo l’che a fine ottobre coinvolse un 737 MAX-8 della Lion Air, anche quello un aereo con soli pochi mesi di vita. Lo schianto in Indonesia causò la morte di 189 persone per un presunto difetto ad un sensore.“E’ inaudito che un altro737 MAX-8 sia coinvolto in un...

