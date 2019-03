Incidente aereo in Etiopia | nessun sopravvissuto | Otto italiani a bordo

14 persone sono morte in un Incidente aereo in Colombia : 14 persone sono morte in un incidente aereo in Colombia: stavano viaggiando su un bimotore DC-3 caduto nella provincia di Meta quando in Italia era sabato pomeriggio. Non ci sono stati sopravvissuti. L’aereo, operato dalla compagnia Laser aereo, era partito da San Jose

Incidente aereo in Colombia : velivolo prende fuoco e precipita - “non ci sono superstiti” : Incidente aereo in Colombia: 14 persone avrebbero perso la vita, secondo quanto riferiscono le autorità dell’aviazione civile del Paese, che escludono la presenza di superstiti. Il velivolo era un DC-3 della compagnia privata Laser, decollato da San Jose del Guaviare e diretto nella città centrale di Villavicencio: il pilota ha segnalato un’emergenza alle 10:40 di ieri ora locale (16:40 in Italia) e ha cercato di effettuare un ...

Dalila Di Lazzaro : “Ho perso mio figlio - poi la carriera con un Incidente aereo e per una buca sono stata costretta a letto per anni” : Dalila Di Lazzaro ha raccontato a Caterina Balivo, in diretta a “Vieni da Me“, le tragedie che hanno segnato la sua vita. Lei, che ha conquistato il cuore di Richard Gere e Jack Nicholson, ha rivelato di aver vissuto momenti molto difficili. Come come quando si trovava negli Stati Uniti e, per partecipare a una festa alle Bahamas, decise di prendere un jet privato. Il velivolo però, ebbe un incidente durante il volo e lei rimase ...

Incidente Emiliano Sala - che cosa è emerso dal rapporto sull'aereo caduto nella Manica : Il rapporto ha confermato che né il pilota né il velivolo monomotore erano stati autorizzati per uso commerciale sul Canale...

Incidente aereo nel Canale della Manica : la salma di Emiliano Sala partita per l’Argentina : La salma del calciatore Emiliano Sala, deceduto in un Incidente aereo nel Canale della Manica, arriverà nelle prossime ore a Buenos Aires, prima di un omaggio che sarà reso al giocatore nel suo villaggio di Progreso. Dopo l’identificazione formale del corpo prelevato dai rottami, le autorità britanniche hanno dato via libera alla restituzione del cadavere alla famiglia. Oggi all’arrivo (nel pomeriggio ora locale) all’aeroporto ...

Incidente all'aeroporto di Bologna : aereo atterra senza carrello | : L'Incidente durante la fase d'atterraggio. A bordo c'erano il pilota e il suo istruttore: entrambi sono illesi. Disagi per il traffico aereo pomeridiano. Riapertura dello scalo alle 17.45

Incidente all'aeroporto di Bologna : aereo atterra senza carrello. Scalo chiuso fino alle 19 - : L'Incidente durante la fase d'atterraggio. A bordo c'erano tre persone, tutte illese. Il velivolo dopo l'accaduto è rimasto fermo in pista. Disagi per il traffico aereo pomeridiano

Morto Emiliano Sala - le nuove teorie sull’Incidente aereo : E’ ancora sotto shock il mondo del calcio per la morte dell’attaccante Emiliano Sala, il corpo del calciatore è stato ritrovato all’interno dell’aereo inabissato nel Canale della Manica. Nel frattempo si sta provando a fare chiarezza sulle dinamiche dell’incidente. Secondo come riporta anche MeteoWeb David Learnmount, ex istruttore della Royal Air Force (RAF), l’aeronautica militare del Regno Unito, ha ...

Tragedia Emiliano Sala - nuove teorie sulle dinamiche dell’Incidente aereo nella Manica : “Il pilota ha avuto un certo controllo dell’aereo” : La sera del 21 gennaio scorso Emiliano Sala, calciatore argentino di 28 anni, e David Ibbotson, pilota inglese di 59, stavano sorvolando la Manica diretti a Cardiff quando improvvisamente l’aereo su cui viaggiavano è sparito dai radar. Sarebbe stato ritrovato solo due settimane dopo sul fondale della Manica, 38km a nord di Guernsey, con un corpo intrappolato tra i rottami che nelle ultime ore è stato identificato come quello della giovane stella ...

Ecco chi era Emiliano Sala - il giovane calciatore morto nell’Incidente aereo della Manica - raccontato dal suo allenatore : “Non meritava tutto questo” : Ora c’è la conferma ufficiale: il corpo ritrovato nel relitto dell’aereo inabissatosi nella Manica la sera del 21 gennaio è di Emiliano Sala, 28enne calciatore argentino di origine italiane. Nessuna traccia invece del pilota David Ibbotson, 59 anni. Il mondo sta reagendo alla notizia e la rete è invasa dai messaggi in onore di Sala, che aveva appena firmato per il trasferimento dal Nantes al Cardiff City. Quella maledetta sera, Sala stava ...

Incidente in California : aereo da turismo si schianta contro una casa - 5 morti : Incidente ieri nel sud della California: un piccolo aereo da turismo si è schiantato ieri contro una casa che ha preso fuoco, provocando la morte di 5 persone e e il ferimento di altre due. Le vittime, ha reso noto lo sceriffo di Orange County, sono il pilota e quattro persone che si trovavano nell’abitazione di Yorba Linda, una cittadina a 56 km a sudest di Los Angeles. Il bimotore Cessna 414A sarebbe andato in pezzi ancor prima di ...

Vertice in procura ad Aosta sull'Incidente aereo del Rutor - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 Aosta. Continuano le attività di indagine sull'incidente aereo avvenuto sul ghiacciaio del Rutor venerdì scorso. Ieri il ...

Sea Watch - Di Battista : “Migranti sbarchino - poi in Olanda in aereo. Senza Incidente diplomatico Ue se ne frega” : “Per me dovrebbero sbarcare, tanto prima o poi sbarcheranno. Poi dovrebbero essere accuditi, e fatti partire con un aereo di linea verso Amsterdam. Fino a che non ci sarà un incidente diplomatico l’Ue, che se ne frega dell’Italia, non si assumerà le proprie responsabilità”. Lo afferma Alessandro Di Battista a “Domenica Live”, su Canale 5, intervenendo sulla questione dei 47 migranti sulla Sea Watch. L'articolo Sea Watch, ...

Aosta - salgono a 7 le vittime dell'Incidente fra elicottero e aereo : fermato il pilota : Sono stati recuperati e portati a Courmayeur , Aosta, i due corpi delle due persone che ancora risultavano disperse , in seguito all'incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì, sul ghiacciaio del ...