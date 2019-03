Incidente aereo Ethiopian Airlines | il pilota aveva alle spalle 8 mila ore di volo | gli

meteoweb.eu

(Di domenica 10 marzo 2019)ha comunicato in una nota che il comandante del Boeing precipitato in Etiopia con 157 persone a bordo era il capitano Yared Getachew, espun’esperienza di oltre 8ore di. Nella cabina diggio c’era al suo fianco il primo ufficiale Ahmned Nur Mohammond, cheun’esperienza di 200 ore di. La compagnia in una nota precisa anche che è “troppo presto per fare speculazioni sulle cause dell’” e che “ulteriori indagini saranno condotte” in “collaborazione con le parti coinvolte, tra cui il produttore Boeing, l’autorità civile per l’aviazione etiope e altri enti internazionali“.AFP/LaPresse Gli Stati Uniti, intanto, hanno annunciato l’invio di una squadra per indagare sulle cause del disastro. Il veliè precipitato sei minuti dopo il ...

