Incidente aereo Ethiopian Airlines | 8 vittime italiane tra i 157 passeggeri

Muore Sebastiano Tusa nell'Incidente aereo dell'Ethiopian Airlines : L'assessore ai Beni Culturali Sebastiano Tusa, 66 anni, era in missione a Nairobi ed era nella lista dei 157 passeggeri del volo dell'Ethiopian Airlines precipitato oggi. Tusa, archeologo di fama ...

Incidente Ethiopian Airlines - l’aereo era nuovo : lo stesso modello di Boeing che si schiantò in Indonesia appena 5 mesi fa : Era un aereo nuovo, consegnato all’Ethiopian Airlines a metà novembre scorso, il Boeing 737 MAX-8 con a bordo 157 persone, tra cui 8 italiani, che si è schiantato vicino alla città di Bishoftu, 62 chilometri a sud-est di Addis Abeba, da cui il volo ET 302 diretto a Nairobi era partito pochi minuti prima, alle 8.38 ora locale. Un aereo nuovo e un modello nuovo: il 737 MAX-8 fa parte della famiglia di aeromobili progettata dalla Boeing che ...

Incidente aereo Ethiopian Airlines : il comandante aveva segnalato problemi : Il comandante del velivolo B737 Ethiopian Airlines precipitato questa mattina poco dopo il decollo da Addis Abeba aveva comunicato alla torre di controllo l’intenzione di rientrare immediatamente allo scalo di partenza per dei problemi: lo ha reso noto il CEO della compagnia di bandiera etiope, Tewolde Gebremariam. Il comandante aveva parlato di “difficoltà” ed aveva ricevuto l’autorizzazione a rientrare. In precedenza, ...

Incidente aereo Ethiopian Airlines : a bordo anche l’archeologo Sebastiano Tusa : Il CEO di Ethiopian Airlines Tewolde Gebremariam ed il ministro dei trasporti del Kenya James Macharia hanno confermato ai media locali la presenza di 8 italiani a bordo del Boeing 737 precipitato questa mattina a Bishoftu, a 47 chilometri a sud di Addis Abeba. Le autorità hanno confermato la presenza sul velivolo di 32 kenioti, 18 canadesi, 9 etiopi, 8 cinesi, 8 statunitensi, 7 inglesi, 7 francesi, 6 egiziani, 5 olandesi, 4 indiani, 4 slovacchi ...

14 persone sono morte in un Incidente aereo in Colombia : 14 persone sono morte in un incidente aereo in Colombia: stavano viaggiando su un bimotore DC-3 caduto nella provincia di Meta quando in Italia era sabato pomeriggio. Non ci sono stati sopravvissuti. L’aereo, operato dalla compagnia Laser aereo, era partito da San Jose

Incidente aereo in Colombia : velivolo prende fuoco e precipita - “non ci sono superstiti” : Incidente aereo in Colombia: 14 persone avrebbero perso la vita, secondo quanto riferiscono le autorità dell’aviazione civile del Paese, che escludono la presenza di superstiti. Il velivolo era un DC-3 della compagnia privata Laser, decollato da San Jose del Guaviare e diretto nella città centrale di Villavicencio: il pilota ha segnalato un’emergenza alle 10:40 di ieri ora locale (16:40 in Italia) e ha cercato di effettuare un ...

Dalila Di Lazzaro : “Ho perso mio figlio - poi la carriera con un Incidente aereo e per una buca sono stata costretta a letto per anni” : Dalila Di Lazzaro ha raccontato a Caterina Balivo, in diretta a “Vieni da Me“, le tragedie che hanno segnato la sua vita. Lei, che ha conquistato il cuore di Richard Gere e Jack Nicholson, ha rivelato di aver vissuto momenti molto difficili. Come come quando si trovava negli Stati Uniti e, per partecipare a una festa alle Bahamas, decise di prendere un jet privato. Il velivolo però, ebbe un incidente durante il volo e lei rimase ...

Incidente Emiliano Sala - che cosa è emerso dal rapporto sull'aereo caduto nella Manica : Il rapporto ha confermato che né il pilota né il velivolo monomotore erano stati autorizzati per uso commerciale sul Canale...

Incidente aereo nel Canale della Manica : la salma di Emiliano Sala partita per l’Argentina : La salma del calciatore Emiliano Sala, deceduto in un Incidente aereo nel Canale della Manica, arriverà nelle prossime ore a Buenos Aires, prima di un omaggio che sarà reso al giocatore nel suo villaggio di Progreso. Dopo l’identificazione formale del corpo prelevato dai rottami, le autorità britanniche hanno dato via libera alla restituzione del cadavere alla famiglia. Oggi all’arrivo (nel pomeriggio ora locale) all’aeroporto ...

Incidente all'aeroporto di Bologna : aereo atterra senza carrello | : L'Incidente durante la fase d'atterraggio. A bordo c'erano il pilota e il suo istruttore: entrambi sono illesi. Disagi per il traffico aereo pomeridiano. Riapertura dello scalo alle 17.45

