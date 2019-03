IL TRIONFO DEL GIALLO NELLA STAGIONE PRIMAVERA ESTATE 2019

Strade Bianche - La gioia di Alaphilippe dopo il TRIONFO : 'dobbiamo dare a questa corsa lo status di sesto Monumento del ciclismo' : Julian Alaphilippe trionfa a Siena alla sua prima partecipazione alla Strade Bianche: le dichiarazioni del ciclista francese dopo la vittoria La 13ª edizione della Strade Bianche ha visto trionfare ...

Strade Bianche – La gioia di Alaphilippe dopo il TRIONFO : “dobbiamo dare a questa corsa lo status di sesto Monumento del ciclismo” : Julian Alaphilippe trionfa a Siena alla sua prima partecipazione alla Strade Bianche: le dichiarazioni del ciclista francese dopo la vittoria La 13ª edizione della Strade Bianche ha visto trionfare ieri a Siena uno strepitoso Julian Alaphilippe che, alla sua prima partecipazione alla corsa italiana, ha gestito il vantaggio sui suoi rivali ed ha alzato le braccia al cielo sul suggestivo traguardo toscano. Il francese della Quick Step dopo ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : Curatoli primo - Montano secondo. TRIONFO azzurro a Padova : Fantastica doppietta per l’Italia al Trofeo Luxardo 2019. Apoteosi azzurra nella tappa della Coppa del Mondo di sciabola maschile che ha visto la vittoria di Luca Curatoli in finale contro Aldo Montano. Il campano si è imposto con il punteggio di 15-13 al termine di un assalto molto combattuto e soprattutto storico, perché mai c’era stato in 62 anni un derby tricolore in quel di Padova. Sul gradino più basso del podio sono saliti i ...

VIDEO Strade Bianche 2019 - highlights e sintesi della classica : Julian Alaphilippe in TRIONFO a Siena : Julian Alaphilippe ha vinto la Strade Bianche 2019, spettacolare classica che si corre sugli sterrati delle colline toscane. Il francese ha confermato i favori del pronostico e si è imposto sul traguardo posto in Piazza del Campo a Siena dopo un micidiale attacco a 600 metri dal traguardo, sullo strappo di Santa Caterina ha allungato insieme a Jakob Fuglsang e poi lo ha sorpassato a doppia velocità quando mancavano 300 metri all’arrivo. Di ...

Talenti in Palcoscenico 2019 : TRIONFO di premi per il Balletto del Salento : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere finale. Norvegia in TRIONFO - Germania seconda. Italia al settimo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medagliere Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere finale. Norvegia in TRIONFO - Germania seconda. Italia al settimo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medagliere Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere finale. Norvegia in TRIONFO - Germania seconda. Italia al settimo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medagliere Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere finale. Norvegia in TRIONFO - Germania seconda. Italia al settimo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medagliere Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Scherma - coppa del mondo : TRIONFO delle azzurre del fioretto al Cairo : Quello in Egitto è il quinto podio consecutivo conquistato dagli azzurri in coppa del mondo, a cui si aggiungono l'argento europeo 2018 e soprattutto il titolo iridato conquistato a Wuxi.

Ora o mai più - il TRIONFO di Amadues : la voce in Rai - il giorno dopo la fine del programma... : Cala il sipario su Ora o mai più, il programma condotto da Amadeus il sabato sera su Rai 1, dove il vincitore finale è stato Paolo Vallesi. Lo show si è chiuso con un robusto 19,5% di share. Ora o mai più, lo si ricorda, era originariamente previsto per la primavera, ma è poi stato messo in palinses

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere finale. Norvegia in TRIONFO - Germania seconda. Italia al settimo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medagliere Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Anna Falchi si spoglia dopo il TRIONFO della Lazio nel derby - foto : Il 3-0 con cui la Lazio di Simone Inzaghi ha sconfitto la Roma di Eusebio Di Francesco ha scatenato la più celebre laziale dello show business italico. No, non stiamo parlando di Suor Paola bensì di Anna Falchi, nata in Finlandia ma da sempre biancoceleste DOC, tanto dall'essersi denudata nella notte sui social.''Per noi laziali sarà una notte indimenticabile... ora posso andare a letto sola soletta senza la mia maglietta...Buonanotte ai ...

TRIONFO della Lazio nel derby della Capitale : 3-0 alla Roma : Tradizione rispettata, la squadra sulla carta sfavorita ha, stra,vinto il derby . Sembra quasi una regola non scritta questa della stracittadina della Capitale, e anche per questo la Lazio ha colto ...