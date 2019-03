IL SILENZIO DELL' ACQUA Anticipazioni | i segreti di Andrea | 10 marzo 2019

Il SILENZIO dell’acqua – Giorgio Pasotti e Ambra nella fiction di Canale 5. Puntate - anticipazioni e trame. : Canale5 sfodera una nuova fiction, con protagonista Giorgio Pasotti e Ambra. Si tratta de Il segreto dell’acqua, quattro Puntate con la prima in onda di venerdì mentre le successive tre alla domenica. Il silenzio dell’acqua | Seconda puntata domenica 10 marzo 2019 Luisa è decisa a scoprire chi fosse il padre del bambino di Laura, […] L'articolo Il silenzio dell’acqua – Giorgio Pasotti e Ambra nella fiction di Canale ...

Il SILENZIO dell’Acqua : anticipazioni terza puntata di domenica 17 marzo 2019 : Il Silenzio dell'Acqua - Giorgio Pasotti ed Ambra Angiolini Quattro puntate dirette da Pier Belloni racconteranno la scomparsa di una giovane ragazza e l’indagine di due poliziotti che, mettendo a nudo l’idilliaca comunità nella quale viveva, scopriranno molti segreti inconfessabili. Il Segreto dell’Acqua, il cui sottotitolo è Nessuno è Innocente, è un crime che diventa anche thriller psicologico e drama, arricchito dalla ...

IL SILENZIO DELL’ACQUA - anticipazioni terza puntata di domenica 17 marzo : anticipazioni della terza puntata de Il SILENZIO dell’acqua, la fiction Mediaset con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Il terzo episodio andrà in onda domenica 17 marzo 2019 in prima serata su Canale 5. Ecco la trama ufficiale: La scoperta che Franco (Mario Sgueglia) abbia una relazione con Anna (Valentina D’Agostino) attira una serie di conseguenze e sospetti. Perché ha mentito su quella storia? E la scoperta che forse ha ...

Anticipazioni Il SILENZIO dell'Acqua - terza puntata : Franco viene ferito a morte da Andrea : Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la nuova fiction dal titolo Il Silenzio dell'Acqua, in prima visione assoluta. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che nla prossima settimana, precisamente domenica 17 marzo, verrà trasmessa la terza delle quattro puntate previste di questa prima stagione, che è riuscita a far breccia nel cuore del pubblico di giovani e giovanissimi. Le indagini, in questa terzo appuntamento, andranno avanti a ritmo ...

Nella penultima puntata de Il SILENZIO dell’Acqua è Franco l’unico sospettato? Anticipazioni 17 marzo : Tutto è già pronto per la messa in onda della nuova puntata de Il Silenzio dell'Acqua, la fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. I due torneranno in scena proprio questa sera su Canale 5 con le indagini sulla morte di Laura e le ultime rivelazioni su tutti coloro che sembrano impelagati nel caso per via delle loro bugie. Il giallo al centro della fiction di Canale 5 in 4 puntate non è di certo nuovo, non ai patiti di serie tv e del ...

Il SILENZIO Dell’Acqua terza puntata : trama e anticipazioni 17 marzo : IL Silenzio Dell’Acqua terza puntata. La nuova fiction con con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti torna su Canale 5 domenica 17 marzo 2019. Di seguito trama e anticipazioni del terzo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Il Silenzio Dell’Acqua terza puntata: trama e anticipazioni 17 marzo Grandissimo successo per la mini serie di Canale 5 Il Silenzio Dell’Acqua, che fin da subito ha fatto boom di ascolti e ricevuto ...

Il SILENZIO dell'Acqua - anticipazioni seconda puntata : Porteranno a nuove rivelazioni, le indagini della seconda puntata de Il Silenzio dell'Acqua, la fiction di Canale 5 in onda questa sera, 10 marzo 2019, alle 21:25. Luisa (Ambra Angiolini), determinata a risolvere il caso il più in fretta possibile, ed Andrea (Giorgio Pasotti), sempre più coinvolto, si troveranno di fronte a nuove sconcertanti rivelazioni. Il Silenzio dell'Acqua, recensione La ...

Trama seconda puntata de Il SILENZIO dell'acqua : Luisa contro Andrea : Dopo il grande successo della puntata d'esordio, torna con un nuovo appuntamento sui canali Mediaset la serie tv con protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, "Il silenzio dell'acqua". Domenica 10 marzo infatti verrà trasmessa in prime-time su Canale 5 la seconda puntata inedita della prima stagione, nella quale verranno svelati altri importanti tasselli sull'omicidio di Laura e del suo bambino. I primi sospettati Le ultime anticipazioni ...

