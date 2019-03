IL SEGRETO | anticipazioni puntata di lunedì 11 e martedì 12 marzo 2019

Il SEGRETO : l’ideatrice Aurora Guerra lascia la soap (anticipazioni) : Aurora Guerra Brutte notizie per i telespettatori de Il Segreto, ma anche per i tanti fan di Una Vita. Aurora Guerra, ideatrice e sceneggiatrice delle due fortunatissime telenovelas, ha deciso di abbandonare le sue creature per intraprendere nuove sfide professionali. Secondo il sito spagnolo Formula Tv, la Guerra si unirà nelle prossime settimane al team di Alea Media, società specializzata nella realizzazione di fiction televisive (tra le ...

Anticipazioni Il SEGRETO - puntate spagnole : una terribile violenza : Il Segreto, Anticipazioni puntate straniere: Julieta violentata Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano un colpo di scena clamoroso: Julieta subirà uno stupro! A compiere questo terribile misfatto saranno due acerrimi nemici di Severo e Carmelo ossia Eustaquio Molero e suo figlio Leonardo. Un giorno la povera Julieta si recherà nel bosco per raccogliere le more. I Molero l’aggrediranno alle spalle e la costringeranno a ...

Anticipazioni Il SEGRETO dal 10 al 15 marzo 2019 : Antolina muore? : Il Segreto, Anticipazioni settimanali: Antolina tenta il suicidio! Cosa ci rivelano le Anticipazioni de Il Segreto dal 10 al 15 marzo 2019? Ormai le morti, a Puente Viejo, non sorprendono più. La prossima che tenterà il suicidio sarà Antolina: berrà un intruglio di erbe velenose dopo aver saputo che Isaac ha annullato il loro matrimonio. […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 10 al 15 marzo 2019: Antolina muore? proviene da Gossip e ...

Il SEGRETO anticipazioni Spagnole : Elsa - responsabile della morte del figlio di Antolina? : La perfida ex ancella farà credere a tutti di essere stata vittima della violenza di Elsa. Isaac in particolare, accuserà la Laguna di aver ucciso suo figlio!

Il SEGRETO anticipazioni 10 marzo 2019 : Antolina manda una letta a Isaac : Isaac ha lasciato Antolina dicendole di non amarla e di non volerla sposare. La ragazza è disperata e gli manda un preoccupante messaggio.

Il SEGRETO - anticipazioni : JULIETA aiuterà SEVERO - ecco come : Nei prossimi episodi italiani de Il Segreto, JULIETA Uriarte (Claudia Galan) deciderà di aiutare SEVERO Santacruz (Chico Garcia) nei problemi che sorgeranno dopo l’acquisto dei territori de Las Lagunas. Se ci avete letto in precedenza, sapete già che questa storyline inizierà nel momento in cui il latifondista, disperato per aver perso tutte le sue aziende, deciderà di investire i suoi nuovi risparmi in un nuovo progetto… Dando uno sguardo ...

Anticipazioni Il SEGRETO della prossima settimana : Antolina tenta il suicidio : Sarà una nuova settimana ricca di colpi di scena quella che attenderà i telespettatori de Il Segreto dal 10 al 15 marzo. Dopo la pausa del sabato, quando lascerà spazio ad Amici di Maria De Filippi, la telenovela spagnola tornerà in onda a partire dalle domenica e per tutti i giorni della settimana, appena prima di Domenica Live e Pomeriggio Cinque. Risulta confermato anche l'appuntamento di martedì 12 marzo in prima serata su Rete 4 dalle ore ...

Il SEGRETO anticipazioni Spagnole : Severo rischia il fallimento : Gli affari di Savero vanno male, ma prima di dichiarare la bancarotta, il Santacruz tenterà di sanare le sue finanze con un ultimo importante investimento.

Il SEGRETO anticipazioni 8 marzo 2019 : Fernando promette di liberare Francisca e Raimundo : Fernando promette di fermare Fulgencio e di salvare così Francisca e Raimundo. In cambio della sua collaborazione però chiede a tutti di fidarsi di lui.

Il SEGRETO - Antolina sceglie il suicidio : anticipazioni trame dal 10 al 15 marzo : Anche questa settimana vanno in onda ogni giorno dalle 16.30 in poi su Canale 5 le nuove puntate – fitte di trame, macchinazioni, bugie e rivelazioni sconcertanti, come al solito – de Il segreto, l’amatissima soap opera spagnola che fin dal 2013 tiene compagnia al pubblico italiano dalle reti Mediaset. Come al solito, va notato che, alla domenica, l’appuntamento è doppio e inizia leggermente prima, alle 16.20. Di seguito ...

Il SEGRETO anticipazioni : la misteriosa foto di EMILIA e ALFONSO… : Con il prossimo ritorno di Maria Castañeda (Loreto Mauleòn) a Puente Viejo, i telespettatori italiani de Il Segreto sentiranno parlare anche di EMILIA (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado), in precedenza fuggiti dalla cittadina perché ricercati dalle autorità per l’omicidio del generale Simon Perez De Ayala (Chema Adeva). La ragazza crederà infatti che i suoi genitori siano stati rapiti e i sospetti si concentreranno tutti sul ...

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5 : Nico si trasferisce e il SEGRETO di Maria : Che Dio ci aiuti 5: cosa succederà nella nona puntata? Anche la quinta stagione di Che Dio ci aiuti sta giungendo al termine. Ormai manca davvero poco. Molte telespettatrici si augurano che Azzurra possa riuscire ad innamorarsi di nuovo, riuscirà Athos a conquistare il cuore di Azzurra Leonardi (Francesca Chillemi)? L’altra coppia attesa è quella […] L'articolo Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5: Nico si trasferisce e il segreto di ...

Anticipazioni Il SEGRETO : la Montenegro ferita gravemente da Gonzalo : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla soap iberica “Il Segreto”, che non smette di appassionare il pubblico. Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 verso la fine di marzo 2019, ci sarà un clamoroso colpo di scena. Le Anticipazioni svelano che Gonzalo Castro (Jordi Coll) dopo essere ritornato nel suo paese natale, affronterà la dark lady principale della telenovela. Nello specifico il marito di Maria Castaneda nel capitolo numero ...

Anticipazioni spagnole Il SEGRETO : la partenza di Don Anselmo - il ritorno di Gracia : Arrivano dei clamorosi cambiamenti nella serie televisiva “Il Segreto”. Oltre a non essere più scritta dall’autrice Aurora Guerra, che ha deciso di non occuparsi delle trame dello sceneggiato per dedicarsi ad altri progetti, nella soap presto ci sarà l’ennesima uscita di scena. Le Anticipazioni degli episodi che il pubblico spagnolo vedrà la prossima settimana rivelano che purtroppo uno storico personaggio, presente nella soap sin dal primo ...