Il Napoli con la testa all' Europa | Insigne evita il ko con il Sassuolo

Sassuolo-Napoli 1-0 - gol di Berardi. Bianconeri ipotecano scudetto a +19 sul Napoli : Sassuolo-Napoli, Domenico Berardi esulta dopo il gol REGGIO EMILIA - Posticipo del campionato italiano di calcio di Serie A, Sassuolo-Napoli 1-0, gol: Domenico Berardi su assist di Boga al 53 . Al 53 ...

Il Napoli fa 0-0 (primo tempo) contro un buon Sassuolo : Se non segni, c’è poco da fare. Ancelotti schiera il Napoli a trazione offensiva, con Insigne Mertens Verdi e Ounas, ma il Napoli torna a essere impreciso sotto porta contro un buon Sassuolo schierato bene e diligente in campo. La squadra di De Zerbi non gioca più alla garibaldina, soprattutto in fase di non possesso. Quando hanno il pallone, gli uomini di casa provano a giocare e mettono in evidenza Boga che è un bel giocatore. Il ...

Live Sassuolo-Napoli 0-0 Ancelotti con Insigne e Mertens : Dall'Europa League al campionato, continua il tour de force del Napoli impegnato questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sconfitti dalla Juventus al San Paolo, gli...

Contra CT Romania : 'Chiriches ha voglia di fare grandi cose con il Napoli' : Ha voglia di spaccare il mondo e ha bisogno di minuti nelle gambe. In Europa League l'ho visto bene, sia dal punto di vista fisico che di sicurezza. C'è tuttavia un grande allenatore come Ancelotti ...

A Sassuolo confermata la legge : fuori Napoli più tifosi (in settemila coi biglietti a 50 e 100 euro) : Pubblico caldo e appassionato Lo diciamo da tempo: i napoletani non sono solo a Napoli. Anzi. fuori Napoli, la squadra avrebbe più spettatori che al San Paolo e con un tifo decisamente più caldo. Si tratta di appassionati, felici di vedere la propria squadra; non di arrabbiati che si sentono in credito, convinti di dover esigere qualcosa: non si sa cosa. La conferma – l’ennesima – arriva dalla trasferta a Reggio Emilia, al ...

Balotelli si propone per il futuro : “in Italia solo con il Napoli” : Mario Balotelli sta disputando una stagione molto importante con la maglia del Marsiglia, l’attaccante si propone anche per la Nazionale. E pensa anche ad un ritorno in Italia, magari con la maglia del Napoli, ecco le dichiarazioni di Balotelli a La Provence: “La questione è che il mio contratto finirà al termine della stagione e dopo questa ne parleremo. Ho detto al mio agente che sono felice qui e voglio rimanere. Le mie ...

È Mertens l’uomo chiave per i gol del Napoli : con lui - un gol ogni 43 minuti. Senza - ogni 65 : È Dries Mertens l’uomo che porta più gol al Napoli. Non in maniera diretta, perché chi ha segnato di più in stagione è Arkadiusz Milik con sedici reti complessive, davanti ai 12 gol di Insigne e agli 11 del belga. Con Milik e Mertens che hanno giocato in totale lo stesso numero di minuti, circa duemila, mentre invece Lorenzo è a 2.500. Ma il ragionamento e i calcoli fatti sono altri. Dei tre attaccanti – Milik, Insigne, Mertens ...

Con Milik e Mertens in campo - il Napoli segna più gol : una rete ogni 34 minuti : Tre attaccanti per due posti Tre attaccanti per due posti. Lorenzo Insigne. Dries Mertens. Arkadiusz Milik. Raramente Ancelotti li ha schierati insieme: solo per 269 minuti. Una sola volta dal primo minuto: in campionato contro il Milan e finì 0-0. Per il resto, li ha alternati. Il Napoli in questa stagione ha fin qui giocato 37 partite: 26 in campionato, 6 in Champions, 3 in Europa, 2 in Coppa Italia. Dai nostri calcoli, abbiamo aliminato le ...

Napoli - violentata in Circumvesuviana - i tre giovani si difendono : 'Era condiscendente' : Continua ad alimentare molte polemiche e discussioni la terribile vicenda del presunto stupro di gruppo avvenuto in provincia di Napoli nei giorni scorsi. La ragazza che sarebbe stata violentata all'interno dell'ascensore della stazione Circumvesuviana a San Giorgio a Cremano, spera di ottenere giustizia, ma nel frattempo i tre protagonisti della violenza continuano a difendersi e a sostenere che si sia trattato di rapporti consenzienti. Secondo ...

Napoli - Ospina : la rivalità con Meret fa bene : David Ospina fa 13 e per chi ricorda l'amata schedina del Totocalcio si tratta di un numero vincente. Con la partita di domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo, Meret squalificato per il rosso ...

A Napoli i tifosi fischiano la contestazione a De Laurentiis : I cori intempestivi È una scena che va avanti da un po’. Anche lo scorso anno, ma forza anche prima. Dalla curva B – dagli ultras – partono i cori contro De Laurentiis e il resto dello stadio (in realtà anche la stessa curva B) fischia i contestatori. Che peraltro non brillano per tempismo. È molto difficile raccogliere consenso se lanci cori contro De Laurentiis durante il primo tempo di Napoli-Juventus mentre in campo sta ...

Napoli - violenza in Circumvesuviana : secondo i tre amici la vittima era consenziente : Il gip Valeria Montesarchio che si sta occupando del caso relativo alla violenza sessuale nei confronti di una giovane di 24 anni nell'ascensore della stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano, ha convalidato i provvedimenti di fermo verso i tre ragazzi accusati di essere i responsabili dello stupro. I giovani sono anche stati interrogati dal magistrato di turno, e tutti hanno fornito la stessa versione dei fatti, ovvero che la ...

Napoli - Ancelotti mischia le carte : in difesa Chiriches con Koulibaly? : C'era una volta il turn-over di coppa, con Walter Mazzarri ma anche, fino allo scorso anno, con Maurizio Sarri. Adesso, invece, Carlo Ancelotti mischierà le carte in campionato. Lo farà a partire da ...

Napoli - rapina in banca in via Arenaccia : dipendenti minacciati con un temperino : Grande paura in via Arenaccia a Napoli , a causa di una r apina in banca da parte di un uomo con il volto scoperto e armato di taglierino . Tutto è avvenuto i ntorno alle 15 all'interno della filiale ...