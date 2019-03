Il mistero della vita | Sai chi sei e perché vivi in questo mondo?

Achille Lauro 'svuota' il suo profilo Instagram e cita la Bibbia. Il mistero della foto del feto : Nel libro è contenuto tutto l'immaginario dell'artista in un mondo lirico non convenzionale. Il volume ripercorre le visioni dell'artista dall'animo forgiato dalla solitudine e dalla vita di strada. ...

Achille Lauro "svuota" il suo profilo Instagram e cita la Bibbia. Il mistero della foto del feto : Achille Lauro stupisce ancora, questa volta sui social e con un velo di mistero. L'artista romano ha deciso di cancellare dal suo profilo Instagram tutti i post caricati fino a ora. Nessuna traccia della partecipazione a Sanremo 2019 e nessun altra prova fotografica del suo passato. Su questa nuova tela bianca creata su Instragram, Achille Lauro ha prima pubblicato un video con la didascalia "La fine". Nel filmato il cantante parla di un nuovo ...

Il Nome della Rosa - Seconda Puntata : Il mistero dei Puntini sul Corpo! : Il Nome della Rosa, trama Seconda Puntata: Guglielmo inizia ad indagare sulle morti sospette. La biblioteca del convento diventa luogo dei misteri ma è impossibile accedervi. Adso ammaliato da una ragazza occitana. Anna trama la sua vendetta. L’appassionante e misteriosa serie “Il Nome della Rosa” in onda su Rai1 giunge alla Seconda Puntata. La morte misteriosa di alcuni frati rende l’aria al convento molto pesante. Ogni angolo buio e nascosto ...

Nozze segrete per Gabriel Garko? mistero sul nome della donna : Di recente, il settimanale Spy ha sorpreso Gabriel Garko in compagnia di un amico di lunga data, Gabriele Rossi . I due sfoggiano look perfetti, da sex symbol consapevoli del loro fascino sul pubblico ...

F1 - mistero in casa Ferrari : cambia la denominazione della scuderia di Maranello : Analizzando la entry list aggiornata pubblicata dalla FIA, si nota come la Ferrari abbia modificato la propria denominazione ufficiale Colpo di scena in casa Ferrari a pochi giorni dall’avvio del nuovo Mondiale di Formula 1, la entry list aggiornata dalla FIA ha svelato un cambio di denominazione del team di Maranello. AFP/LaPresse Niente più ‘Mission Winnow‘ nel title name della scuderia, che torna ad essere ...

Il 'non mistero' della balena trovata morta non nel cuore della foresta amazzonica - ma sulla costa : Negli ultimi giorni le prime pagina delle maggiori testate giornalistiche nazionali e internazionali stanno battendo una notizia a dir poco sconvolgente: una balena è stata trovata spiaggiata nel cuore dell'Amazzonia. Lo spiaggiamento non è avvenuto nella foresta Una notizia del genere non passa inosservata e in poche ore è diventata estremamente virale, inondando le bacheche dei principali social network. E le speculazioni sull'avvenimento sono ...

Il mistero della morte di Alessio Vinci in un messaggio sul pc : “Aiutateci a decifrarlo” : Nella puntata di "Chi l'ha visto?" in onda su Rai 3 svelati nuovi retroscena sul giallo di Alessio Vinci, il 18enne di Ventimiglia morto "suicida" a Parigi. Le lettere "ETP" anche scritte con l'accendino sul fondo della sua scrivania.Continua a leggere

La morte di Mark Hollis dei Talk Talk avvolta nel mistero - il frontman della band aveva 64 anni : Giunge da diverse fonti, anche se non ancora ufficiali, la notizia della morte di Mark Hollis, co-fondatore della band Talk Talk: il musicista e interprete sarebbe morto all'età di 64 anni. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo la morte di Mark Hollis, ma la notizia è stata segnalata da diversi organi di informazione ritenuti attendibili e dunque rilanciata da autorevoli testate musicali. In tanti stanno già ...

La nascita della vita sulla Terra : un mistero da decifrare : Per dovere di cronaca va detto che tutte le ipotesi proposte sono state oggetto di critiche - ma ciò non significa che la comunità scientifica le consideri infondate: il problema di fondo è quello ...