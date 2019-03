Il mercato delle prigioni private negli Stati Uniti : Il modello delle aziende che gestiscono o possiedono carceri esiste da trent'anni ed è in continua espansione, anche oggi

Chelsea : respinto il ricorso del club sul blocco delle prossime due sessioni di calciomercato : Il Comitato d’appello della Fifa ha respinto il ricorso presentato dal Chelsea sul blocco di due sessioni di calciomercato. Il club di Roman Abramovic potrebbe ora chiedere alla Corte arbitrale dello sport di Losanna (Tas) di concedere un’ordinanza provvisoria, che consentirebbe ai giocatori di poter firmare fuori stagione. I “Blues” sono stati giudicati colpevoli di avere infranto la normativa sui trasferimenti ...

mercato auto : anche a febbraio calo delle immatricolazioni - colpa dell’ecotassa? : Dopo gennaio (-7,5%) anche febbraio accusa un calo di immatricolazioni, -3,2% pari a 178 mila auto, 4.700 in meno rispetto all’anno scorso. Si chiude così un bimestre influenzato negativamente dalla normativa su ecotassa ed ecobonus di cui a tutt’oggi non è chiara e completa la regolamentazione, entrata in vigore venerdì 1 marzo. Il mese di febbraio ha visto risultati positivi solo per il canale privato (+11,4%), con una quota che sale al 58,2%, ...

Cresce il mercato dei wearable - boom delle cuffie senza fili : I dati Idc sul mercato in crescita: +27,5% nel 2018. Gli auricolari wireless fanno da traino. Un indossabile su 3 è un orologio smart

In 10 anni raddoppio delle imprese on-line trainate dal mercato della telefonia : Diminuzione sensibile dei negozi al dettaglio quella a cui stiamo assistendo nelle città italiane di medie dimensioni, sia nei centri storici che nelle periferie, la stima afferma un calo dell’11,1% dal 2008 al 2018, pari a 63.826 imprese in meno. Stesso trend discendente per il commercio ambulante con il -11,7% e un calo di 11.441 bancarelle, che per la metà sono in mano a imprenditori stranieri. Al contrario, aumentano le imprese ...

Foot Locker mette le ali nel pre-mercato : +16% dopo conti migliori delle attese : continua alla spicciolata la stagione degli utili negli Stati Uniti. Tra i conti in calendario oggi, quelli di Foot Locker che ha messo a segno una trimestrale migliore delle attese. googletag.cmd.

De Magistris : governo 'nero' M5S-Lega sostiene il mercato delle armi : 'Il governo nero 5S-Lega sostiene con forniture di armi Paesi che bombardano popolazioni civili. Il ministero della Difesa è guidato dai 5S. Italia in vetta per esportazione di armi. Altra promessa ...

Il nuovo mercato bancario delle Challanger Banks : Quello che sta accadendo negli ultimi anni, nel settore bancario non solo europeo ma anche mondiale, è proprio una rivoluzione digitale a tutti gli effetti Da diversi anni è diventata di uso comune la parola fintech che identifica tutto quel settore che si sta occupando dello sviluppo di tecnologie innovative che riguardano il mondo finanziario e bancario. All’interno di questo mercato sta nascendo una nuova categoria di banche, quella delle ...

Myplant e Garden - la Liguria sfiora il 30% del mercato nazionale delle piante e dei fiori : Tra le curiosità a Myplant, la sport arena col CONI e FIGC, il comparto dedicato alle start-up più innovative del verde, i giochi a squadre dei boscaioli, le dimostrazioni di motorGarden, i ...

mercato NBA - Anthony Davis : 'Boston è una delle squadre in cui potrei andare a giocare' : Era il giocatore più atteso tra quelli presenti alle conferenze stampa che hanno preceduto il sabato dell'All-Star Game, di certo non perché a molti interessasse sapere se la sua presenza sul parquet ...

Huawei sarebbe pronta a sbarcare nel mercato delle Smart TV con televisori da 65 pollici in su : Dopo il successo nell’ambito degli Smartphone, Huawei potrebbe essere prossima all’ingresso nel settore delle TV. Le indiscrezioni al riguardo si susseguono da tempo, e sembrano prendere un po’ più di consistenza nel momento in cui a dargli voce è stata la testata finanziaria cinese First Financial Reporter. La fonte fa riferimento a “gole profonde” nell’ambito industriale, e la notizia è chiara: il colosso ...

NBA All Star Game 2019 : il weekend delle stelle tra la celebrazione di Wade e Nowitzki e le idee per un’estate di mercato infuocata : L’All Star weekend che si aprirà a Charlotte non ha neanche fatto in tempo ad iniziare che già ha generato un incalcolabile numero di discussioni, vuoi per esclusioni eccellenti dalla Partita delle stelle che catalizza l’attenzione generale, vuoi per alcune scelte tra Team LeBron (James) e Team Giannis (Antetokounmpo) che hanno fatto sollevare più di un sopracciglio, a causa di intrighi di mercato di vario genere. Prima di ogni altra ...

A Roma la 1a edizione di Formaticum - mostra mercato delle rarità casearie : Roma, 14 feb. (Labitalia) - Sabato 23 e domenica 24 febbraio aprirà i battenti a Roma, presso lo [...]

Eni entra nel mercato delle energie rinnovabili in Australia : Eni rafforza la sua presenza in Australia . Attraverso Eni Australia Ltd ha completato l'acquisizione del progetto per la realizzazione della centrale fotovoltaica a Katherine , nel Territorio del ...