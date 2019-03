Il governo del non fare brucia 650mila posti di lavoro

"Gli errori del governo mettono in pericolo l'avvenire dell'Italia" : ... rivendica Berlusconi, 'la sola risposta seria alla domanda di cambiamento', perché come nella vittoria del 27 marzo di 25 anni fa, crediamo che 'la vera moralità della politica è mantenere le ...

Quanto potrà durare la pausa di riflessione del governo sulla Tav? : sulla Tav Giuseppe Conte prende tempo e lancia la palla nel campo europeo. Dopo l'annuncio via Facebook di sabato con cui sui bandi (lunedì 11 c'era una scadenza da rispettare) di Telt ha di fatto deciso di non decidere, il premier italiano ha deciso di cominciare una serie di incontri per valutare tutte le possibilità di rettificare l'opera e, se possibile, rimandare le scelte definitive a dopo le elezioni europee del 26 maggio. Vedrà ...

I diplomati magistrali al governo : #siamolaprovadellavostraincoerenza : I diplomati magistrali, attraverso un comunicato stampa del Coordinamento DMA Piemonte, ritornano sulla spinosa questione del concorso straordinario. Per l’occasione hanno scelto di riunirsi in piazza per manifestare nella giornata tradizionalmente dedicata alla festa della donna. Sotto accusa c’è la scelta dell’ esecutivo di adottare una formula per il reclutamento dei docenti nella scuola primaria e dell’infanzia molto ...

Tutte le sviste del governo gialloverde sulla crisi in corso : La situazione economica italiana è sempre più in peggioramento. Il comunicato Istat di venerdì 1° marzo su pil e indebitamento delle amministrazioni pubbliche non soltanto rappresenta una doccia gelata sui conti del 2018 ma dovrebbe indurre il governo a correre al più presto ai ripari per evitare ch

Formazione storica brasiliana - settima parte : dal governo Kubitschek alla fine della dittatura : Questo anche perché il suo governo aveva aderito alla politica esterna indipendente, che aveva come obiettivo lo sviluppo di relazioni bilaterali con il maggior numero possibile di paesi del mondo ...

Di Maio : 'Il governo va avanti - grande successo il rispetto del contratto' : 'Il governo va avanti: oggi abbiamo ottenuto un grande successo, il rispetto del contratto di governo. Non è il successo di una parte politica, ma degli italiani'. Così il vicepremier e capopolitico del Movimento 5Stelle, Luigi Di Maio, in diretta Facebook.

Usa al governo Conte : "L'Italia non legittimi la Via della Seta cinese" : ... richiama il nostro Paese in un tweet di questo pomeriggio: 'L'Italia è un'importante economia globale e una grande destinazione per gli investimenti, non c'è bisogno che il governo italiano dia ...

Berlusconi : "governo? Sciagurata stagione. Avvenire del Paese in pericolo" : Silvio Berlusconi ha le idee chiare: "L'Avvenire del Paese è in pericolo". Il leader di Forza Italia di fatto nella sua lettera inviata agli azzurri per la convocazione dell'assemblea nazionale il prossimo 30 marzo, fa il punto sulla situazione politca nel Paese e sulle mosse del governo imbrigliato sul fronte della Tav: "L"Avvenire del nostro Paese è messo in pericolo ogni giorno di più dagli errori e dalle contraddizioni dell"attuale governo". ...

Navigator : la nuova proposta del governo : Una riduzione del numero di Navigator da far assumere da Anpal servizi, dai 6mila iniziali a circa 3.500-4mila. E, contestualmente, un piano specifico sui servizi per il lavoro, coinvolgendo le regioni, in cui dettagliare compiti e modalità di inserimento dei Navigator nei centri per l’impiego. A cui aggiungere, dal 2021, la possibilità per gli enti territoriali di poter aumentare la dotazione organica fino a complessivi 7.600 ...

Tav - Delrio - Pd - : governo blocca l'opera : ANSA, - ROMA, 9 MAR - "Adesso è tutto molto chiaro: Salvini piegandosi al M5s è il vero responsabile dello stop a una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del Paese". Così il capogruppo Pd alla ...

Il no al Tav? Figlio della miseria politica al governo. Parla Mulè : No Tav, no Triv, no Tap: a cosa porta la politica dei veti ideologici? Non credo vadano accomunati ai soggetti che in epoche passate hanno fatto battaglie fortemente ideologiche, perché sono figli di ...

Tav - Fico : il no fa parte dell’identità M5S Salvini : nessuna crisi di governo in vista : Fico: «Il no all’opera è una battaglia identitaria del M5S». Salvini: «nessuna crisi di governo»Lettera inviata dal governo a Telt