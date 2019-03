Il film di DOOM ha un titolo | sinossi e anche alcune immagini

eurogamer

(Di domenica 10 marzo 2019)è una saga a dir poco celebre e con il tempo un nuovo adattamento cinematografico è ufficialmente diventato realtà.Universal ha finalmente annunciatodell'attesissimosu, pubblicando inoltrequalche immagine inedita riportata da Dreadcentral.Ilufficiale delè dunque: ANNIHILATION, per quanto non ci è dato sapere se con la localizzazione italiana cambierà o meno. Universal ha inoltre dichiarato che la pellicola verrà lanciata in una non meglio precisata data dell'autunno 2019.Leggi altro...

