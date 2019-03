ideawebtv

(Di domenica 10 marzo 2019) Siamo convinti che la questione ambientale e il cambiamento climatico in primis debbano essere al centro dell'agenda politica a tutti i livelli. Ildi, attraverso il...

IdeawebTV : Il Comune di Cuneo e il Parco fluviale Gesso e Stura sostengono lo “Sciopero Mondiale per il Futuro”… - IdeawebTV : Cervere: prosegue la collaborazione fra Comune e Asd Orange Cervere per la gestione del campo sportivo… - IdeawebTV : Il Comune di Gaiola partecipa a “Friday for Future” che si terrà a Cuneo il 15 marzo -