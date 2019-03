Il Bologna torna in corsa! Cagliari ko e 3 punti d’oro | la zona salvezza dista solo 1

Bologna - Mihajlovic mental coach : parole e film per tornare a vincere : Confermato: Sinisa Mihajlovic ha fatto anche il mental coach in una settimana che dovrà prevedere una cosa sola, la vittoria contro il Cagliari. 'Abbiamo lavorato sul campo ma il salto qualità - dice ...

Saputo è in Canada - i tifosi del Bologna gli comprano un biglietto aereo per tornare : Joey Saputo non si vede a Bologna da dopo lo sfogo con la partita contro il Frosinone e dalla scelta di sostituire Inzaghi con Mihajlovic . Il cambio in panchina ha pagato in termini di gioco, ma la ...

Torna a Bologna Nobìlita - il Festival delle culture del lavoro : Torna a Bologna dal 21 al 23 marzo prossimi Nobìlita, Festival dedicato alla cultura del lavoro, nato per creare un ponte nuovo fra imprese, istituzioni e cittadini, riportando il lavoro fra le ...

Roberto Bolle torna al Teatro EuropAuditorium di Bologna : Due date straordinarie rubate al fittissimo calendario di Roberto Bolle per venire incontro alle richieste sempre più pressanti di assistere ai suoi spettacoli. In via eccezionale un cast come sempre ...

Serie A Bologna - Destro è tornato in gruppo : Bologna - I rossoblù sono tornati subito in campo per dimenticare la dura sconfitta patita nello scontro diretto alla Dacia Arena contro l' Udinese . Seduta d'allenamento mattutina in vista del ...

Giulia Bongiorno contro i magistrati di Bologna : "Delitto d'onore? Ecco cosa proprio non torna" : "Premesso che rispetto le sentenze", dice Giulia Bongiorno prima di sferrare un attacco a certi magistrati, "e che quindi non intendo criticare i giudici di Bologna, perché so bene che si sono mossi nell'ambito della legge, devo però dire che non condivido il principio grazie al quale è stata ridott

Basket - Serie A 2019 - 20a giornata : torna il massimo campionato - apre Bologna-Venezia al sabato. Sfida Milano-Torino - gli opposti delle metropoli : Dopo la lunga pausa dovuta prima alla Coppa Italia e poi agli impegni che hanno portato la Nazionale ai Mondiali di Cina 2019, torna in scena il campionato italiano di Serie A 2018-2019. Va in campo, in questo weekend, una ventesima giornata che segna l’inizio della grande corsa ai playoff da una parte e alla salvezza dall’altra. Nessuno può dirsi certo della propria posizione, tranne Milano: ecco che molti scontri di questo turno, ...

Bologna-Juventus 0-1 : Dybala fa tornare il sorriso ai bianconeri : BOLOGNA - Torna il sorriso in casa Juventus dopo la cocente delusione di Madrid in Champions League. I bianconeri tornano alla vittoria in campionato, la numero 22 su 25 partite, uno score da record ...

Roma-Bologna 0-0 La Diretta Torna Olsen - Nzonzi e Kluivert dal 1' : Roma e Bologna chiudono il programma della 24a giornata di campionato nel posticipo del lunedì sera. I giallorossi, rientrati nel vivo della lotta per il 4o posto in classifica, vogliono i 3...

LIVE Cremona-Bologna basket - Semifinale Coppa Italia 2019 in DIRETTA : Vanoli in cerca della prima finale - la Virtus vuole tornarci dopo 11 anni : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima Semifinale della Final Eight di Coppa Italia 2019. Al Mandela Forum di Firenze si ritrovano di fronte Vanoli Cremona e Segafredo Virtus Bologna. Si tratta di una Semifinale del tutto a sorpresa, perché il pronostico, l’andamento della stagione e i precedenti avrebbero fatto pensare a un derby Milano-Varese. Invece, giovedì, la Vanoli ha giocato una partita di estrema sostanza ...

Basket - Coppa Italia : incubo Milano La Virtus Bologna torna grande : Aveva vissuto un incubo, un anno fa, facendosi prendere a pallate da Cantù , ha rivissuto un orribile déjà vu, ieri sera, mostrando di nuovo il suo lato peggiore. Eliminata nei quarti di Coppa Italia, ...

Cucina : ritorna a Bologna la nuova edizione dell’ Italian Show Cooking Contest : Bologna, 8 febbraio 2019 – Dopo il successo dello scorso anno ritorna l’Italian Show Cooking Contest, la competizione sportivo culinaria, giunta quest’anno alla terza edizione. L’evento, patrocinato da Panorama Chef, Eden Viaggi, Top Target, FICO Eataly World e Accademia Italiana Chef, si terrà a FICO Eataly World di Bologna, il 13 Marzo 2019. L’evento, la cui iscrizione è gratuita, è [...]

Basket Serie A : la Virtus Bologna è tornata : In una giornata in cui la costante è stata la vittoria ottenuta negli ultimi minuti, l a Virtus Bologna rifila 22 punti di scarto , il massimo di giornata, ad Avellino , non proprio l'ultima della ...

Bologna : chiede il sale alla vicina di casa - poco dopo ritorna e l’accoltella : Senza alcun motivo apparente un uomo di quarantotto anni ha accoltellato a Vergato, Appennino bolognese, una vicina di casa di cinquantaquattro anni. L’uomo avrebbe agito in una sorta di raptus poco dopo aver chiesto e ottenuto del sale dalla vittima, che abita sullo stesso pianerottolo. La donna medicata in ospedale.Continua a leggere