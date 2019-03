huffingtonpost

(Di domenica 10 marzo 2019) Quanta fatica, in Italia e all'estero, per conquistare e conservare il rispetto e l'ammirazione che il nostro paese giustamente rivendica. E quanto poco basta, invece, per fare a pezzi i risultati raggiunti, scatenando la commiserazione e la svalutazione di chi non aspetta altro per vedere in noi un popolo poco affidabile, povero di prestigio, isolato come un povero vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro. Emblematica è la patetica farsa del Tav, con i trucchi e le furbate ( da qualcuno troppo generosamente definite "pensate") che ormai da lunghissimo tempo si spacciano con impudenza: merce taroccata, buona soltanto per fare "ammuina" e non decidere mai niente.Così, come i condoni sono diventati "agevolazioni fiscali", i bandi di gara si sono trasformati in "avvisi di manifestazioni di interesse". E la "clausola di dissolvenza" della normativa francese (vincolata a ...

massimoguerrini : Una #Italia minore. Il bipensiero del Governo porta solo discredito. - HuffPostItalia : Il bipensiero del Governo porta solo discredito -