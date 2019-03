Mozione di Forza Italia per i diplomati magistrali delle scuole paritarie : In virtù di quanto riaffermato in sede di adunanza plenaria del Consiglio di Stato, diverse formazioni politiche stanno presentando in questi giorni degli emendamenti in favore dei diplomati magistrali. Una di queste porta la firma dei senatori Lonardo e Gallone di Forza Italia. Si tratta di una proposta emendativa conseguente all’esclusione dei diplomati magistrali con servizio nella scuola paritaria dal concorso riservato per i docenti ...

I diplomati magistrali al governo : #SIAMOLAPROVADELLAVOSTRAINCOERENZA : I diplomati magistrali, attraverso un comunicato stampa del Coordinamento DMA Piemonte, ritornano sulla spinosa questione del concorso straordinario. Per l’occasione hanno scelto di riunirsi in piazza per manifestare nella giornata tradizionalmente dedicata alla festa della donna. Sotto accusa c’è la scelta dell’ esecutivo di adottare una formula per il reclutamento dei docenti nella scuola primaria e dell’infanzia molto ...

Nuovo emendamento di Fdi per inserire in GaE i diplomati magistrali : Per Fdi, quella della riapertura delle GaE è una battaglia per l’affermazione di un diritto legittimo. Lo dimostra tutta l’attività condotta dai parlamentari di Giorgia Meloni durante quelle convulse giornate che hanno preceduto il decreto dignità. Sempre vicini ai diplomati magistrali, dei quali condividono la visione secondo la quale il possesso del titolo possiede valore ‘concorsuale’, continuano a spingere affinché il ...

Discriminazioni in danno dei diplomati magistrali : La questione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 sembra essersi risolta definitivamente con il secondo pronunciamento della plenaria. In estrema sintesi, i giudici di Palazzo Spada negano che il solo possesso del titolo conferisca il diritto al ruolo senza sostenere un concorso. Almeno, la volontà espressa dal legislatore, con il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, pare essere quella del porre una condizione: il ...

diplomati magistrali : la sentenza della Plenaria li esclude - Anief annuncia ricorso : Brutte notizie per i Diplomati magistrali, in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Essi vedono negata la possibilità di inserimento nelle Graduatorie a esaurimento dall'esito negativo della sentenza deliberata dall'Adunanza Plenaria del Consiglio dello stato, che si era riunita il 20 febbraio scorso per decidere le sorti di migliaia di docenti precari iscritti nelle Graduatorie a esaurimento, dalle quali, ...

diplomati magistrali - il commento di Bussetti e la solidarietà di Fratelli d’Italia : Plenaria Bis negativa per i Diplomati Magistrali. Un duro colpo per questi insegnanti che da anni lavorano al servizio della scuola, seppur da precari. Quello che li aspetta, per come si sta evolvendo la questione, è un futuro del tutto incerto. Pronto è stato, in merito, il commento del Ministro dell’Istruzione Bussetti. “I magistrati amministrativi hanno fatto chiarezza” Marco Bussetti ha espresso il proprio punto di vista, ...

diplomati magistrali post Plenaria Bis : Rabbia, sgomento, sfinimento e tristezza sono solo alcuni dei sentimenti che i Diplomati Magistrali stanno provando in queste ore dopo la notizia della seconda sentenza negativa da parte dell’Adunanza Plenaria. Ennesima pugnalata, ennesima sensazione di smarrimento, ennesima incertezza sul futuro lavorativo. E ora? Che fare? Le reazioni Numerosi sono i commenti che stanno imperversando sul web. Chi minaccia di boicottare le lezioni non ...

Scuola : i diplomati magistrali restano fuori graduatorie : I diplomati magistrali restano fuori dalle Gae, le graduatorie a esaurimento per l'abilitazione a insegnare. Lo ha deciso l'Adunanza plenaria del Consiglio con due sentenze gemelle, la n.4 e n.5 del ...

Negativa anche la seconda plenaria : diplomati magistrali restano fuori dalle Gae : È stato reso noto il verdetto della seconda plenaria del Consiglio di Stato chiamata a riesaminare la questione dei Diplomati magistrali. I giudici di Palazzo Spada non hanno inteso discostarsi dall’orientamento già espresso lo scorso 20 dicembre 2017. Con una lunghissima sentenza che risponde punto per punto a tutte le obiezioni portate in giudizio dai ricorrenti principali e dai controinteressati, sono state rese note tutte le ...

