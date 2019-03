I calciatori del Napoli firmano palloni per beneficenza FOTO ...

Derby - tre attentati a calciatori e dirigenti del Foggia : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Tre attentati intimidatori a calciatori e dirigenti del Foggia Calcio : Tre attentati intimidatori compiuti la scorsa notte ai danni di calciatori e dirigenti del Foggia Calcio: due proprietari della squadra che gioca in serie B, i fratelli Fedele e Franco Sannella, ...

Ranieri nuovo allenatore della Roma : il primo incontro con calciatori e dirigenti [FOTOGALLERY] : 1/14 ...

Allegri conferma scoop di Corona/ 'calciatori della Juventus a cena con modelle' : Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, conferma lo scoop di Fabrizio Corona: 'Calciatori della Juventus a cena con modelle? Tutto vero'

Cena con modelle - Allegri non condanna i calciatori : 'Un po' di brio'' : Durante la conferenza stampa che precede la 27esima giornata della Serie A, Allegri sgonfia le polemiche nate dopo le rivelazioni sulla serata con decine di modelle, organizzata da un pr in un hotel ...

Panini Tour Up! 2019 a Reggio Calabria : torna l’invasione delle figurine ‘calciatori’ : torna nel prossimo weekend a Reggio Calabria il “Panini Tour Up! 2019”. La grande iniziativa promozionale per il lancio della collezione “Calciatori 2018-2019” dà appuntamento ai fan delle figurine sabato 9 marzo presso la filiale di Intesa Sanpaolo di via Nicola Miraglia, 12 (ore 10.00-18.00). Dopo il grande successo dello scorso anno, è stata confermata infatti la partnership strategica tra Panini e il gruppo Intesa Sanpaolo, che ...

Morte Astori - i messaggi di calciatori e club per l’anniversario del difensore : “Il tuo sorriso è la tua presenza qui in mezzo a noi. Quello stesso sorriso che mi regalavi ogni volta che ci vedevamo. Lo custodisco fra i ricordi più belli. Ciao amico mio”. E’ il commovente ricordo da parte dello juventino Leonardo Bonucci attraverso i social a Davide Astori nel primo anniversario della Morte del capitano della Fiorentina. “Davide Astori, sempre nei nostri cuori”. E’ invece il tweet ...

Pelé e la lista dei 125 calciatori più forti del mondo - 4 marzo 2004 - VIDEO : Il 4 marzo 2004 viene stilato il FIFA 100, la lista dei 125 calciatori più forti di sempre, supervisionata da Pelé in persona

L'album di figurine che racconta la storia dell'arte

Presentato a Torre del Grifo - il libro di Daniele Cassioli “Il Vento Contro” : in platea giornalisti - calciatori e tecnici : Giovedì scorso a Torre del Grifo, in occasione della “XII Giornata Nazionale del Braille”, una delegazione di dirigenti del Calcio Catania, insieme ai calciatori ed ai tecnici della prima squadra e della “Berretti”, ha accolto il campione paralimpico di sci nautico Daniele Cassioli, detentore di tre record del mondo e capace, nell’arco della carriera, di conquistare ben 47 medaglie d’oro tra Mondiali ed ...

La storia del genovese Giovanni Landro : l’imprenditore che scalda i piedi ai calciatori seduti in panchina : Ecco l’incredibile storia del genovese Giovanni Landro, fondatore dell’azienda IRC Components: da ingegnere meccanico disoccupato a imprenditore capace di applicare la tecnologia delle moto da corsa ai copri scarpe usati in panchina dai calciatori di calcio. Nel dettaglio l’azienda produce i copri scarpe in pelle riscaldati indossati dai giocatori di calcio che stanno in panchina e la maggior parte delle squadre europee ...

Serie A - le decisioni del Giudice Sportivo : dodici i calciatori squalificati per un turno : Il Milan perde Suso in vista del match con l’Empoli, mentre il Napoli dovrà fare a meno di Insigne Sono dodici i calciatori che salteranno per squalifica la 25ª giornata del campionato di Serie A, come si evince dal comunicato del Giudice Sportivo pubblicato oggi. Il Milan non potrà contare su Suso nel match di San Siro con l’Empoli, mentre Lorenzo Insigne salterà la sfida tra Parma e Napoli. Questa la lista dei giocatori ...

Del Piero : «Nel Napoli vorrei vedere più calciatori giocare come Allan» : Salotto Sky Costacurta: «Il Napoli è in una terra di mezzo, lontana dalla Juve in fuga e che ha un bel vantaggio dal terzo. A me capitava che quando mettevo la maglia contava quella e la volontà». Del Piero: «Non credo che si possa parlare di stimoli perché credo alla professionalità. Credo che il Napoli stia passando un momento in cui inconsciamente puoi permetterti di andare in campo soft. Il Napoli è bello e organizzato ma vorrei vedere un ...

Calciomercato - tutti i calciatori della Serie A finiti in Cina. FOTO : Marek Hamsik è l'ultimo calciatore che ha lasciato il campionato italiano per approdare nella Chinese Super League. Prima dello slovacco in tanti, a partire dagli anni 2000, hanno già compiuto questo ...