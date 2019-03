I 50 anni del mito : Puzo scrisse “Il Padrino” per salvarsi dai creditori - Coppola lo rese eterno : Era la fine degli anni 60, abitavamo a Long Island, in una casa con il seminterrato che mio padre usava da ufficio. Uno spazio simile a uno stanzino per le scope in cui c’era anche una scrivania con una macchina da scrivere e un tavolo da biliardo. Quando io e i miei fratelli scendevamo a giocare, facevano rumore. Allora lui si arrabbiava e ci urla...

Ma è una festa dei 18 anni o un matrimonio del Padrino? : ... spa, dee-jay alla moda e limousines, ordina vestiti impegnativi e piogge di petali di rose come per un matrimonio e offre agli ospiti spettacoli buffet a cura di chef stellati e spettacoli ...

Cristina D’Avena : figli - marito e anni - la carriera della cantante : Cristina D’Avena: figli, marito e anni, la carriera della cantante Chi è Cristina D’ Avena e carriera Cristina D’Avena è un’ artista a tutto tondo: attrice, cantante e conduttrice. Ha fatto innamorare migliaia di bambini e adulti conquistandoli con le sue canzoni memorabili e il suo carisma. Il sogno che oggi ha nel cassetto Cristina D’Avena è quello di realizzare una famiglia insieme al compagno Massimo Palma. La carriera di Cristina ...

Speed skating - Finale Coppa del Mondo Salt Lake City 2019 : pioggia di record del mondo - Andrea Giovannini 11° nei 5000 metri : E’ andata in archivio la prima giornata delle Finale di Coppa del mondo di Speed skating in scena a Salt Lake City (Stati Uniti). Sul velocissimo ghiaccio americano non sono mancati i tempi considerevoli da parte dei protagonisti. Nei 5000 metri maschili il campione del mondo all-round Patrick Roest ha fatto valere il proprio predominio in questa prova distance. L’olandese si è imposto con il crono di 6’03″706 davanti al ...

Ritrovato il relitto del Giovanni dalle Bande Nere - un superstite : “il mio cuore e il mio destino sono ancora lì” : “Non sono mai sceso dal Giovanni dalle Bande Nere, io mi sono salvato ma il mio destino e il mio cuore sono ancora li’, con tutti i miei compagni che sono morti quel 1 aprile del 1942”. Con queste parole Gino Fabbri, fuochista ausiliario sull’incrociatore Giovanni delle Bande Nere – il cui relitto e’ stato localizzato a sud dell’isola di Stromboli dal cacciamine Vieste della Marina Militare – ...

Il basket piange Bucci : muore a 70 anni il coach della stella delle V nere : 'Virtus Pallacanestro Bologna, Fondazione Virtus e tutto il mondo della V nera dicono addio al Presidente, Alberto Bucci, che ci ha lasciato stasera dopo essersi battuto per otto lunghi anni, da ...

MARINA MILITARE : RITROVATO L'INCROCIATORE LEGGERO GIOVanni DELLE BANDE NERE AFFONDATO NEL 1942 : La scoperta effettuata dal Cacciamine Vieste della MARINA MILITARE grazie alle sofisticate apparecchiature in dotazione Segui le novità della #MARINAMILITARE live su Twitter, @ItalianNavy #...

Compleanno da premier per i 46 anni di Matteo Salvini : gli Amici della Lirica - l'hotel di lusso e il console russo : Festa con gli Amici della Lirica per Matteo Salvini. All'hotel Principe di Savoia di Milano si è tenuto un pranzo di beneficenza per i 46 anni del vice premier leghista, con il ricavato devoluto ai City Angels. Portata principale: risotto alla milanese.Vietato l'ingresso a giornalisti e curiosi, il vicepremier si è presentato poco prima delle 13 senza figli al seguito, accompagnato dai collaboratori, "con estrema curiosità, ...

Festa per i 46 anni di Matteo Salvini con gli Amici della Lirica - oltre 200 invitati : dal console russo a Franco Baresi : Festa con gli Amici della Lirica per Matteo Salvini. All'Hotel Principe di Savoia di Milano si è tenuto un pranzo di beneficenza per i 46 anni del vice premier leghista, con il ricavato devoluto ai City Angels. Portata principale: risotto alla milanese.Vietato l'ingresso a giornalisti e curiosi, il vicepremier si è presentato poco prima delle 13 senza figli al seguito, accompagnato dai collaboratori, "con estrema curiosità, ...

Giappone - Kane Tanaka è la persona più anziana del mondo 116 anni : Giappone, il record di Kane Tanaka: a 116 anni è la persona più anziana del mondo in riproduzione.... La nonnetta Giapponese che si sveglia puntualmente alle sei ogni mattina e si corica alle nove di ...

Giappone - Kane Tanaka è la persona più anziana del mondo : 116 anni : Il Giappone ha un'aspettativa di vita tra le più alte al mondo, lì hanno vissuto persone tra le più longeve della storia.Video: Reuters

Ritrovato a sud di Stromboli il relitto dell'incrociatore Giovanni delle Bande Nere - affondato nel '42 : Le profonde acque del Tirreno lo hanno nascosto per 77 anni, a sud di Stromboli, dove era stato silurato nell'aprile del 1942 in piena II Guerra Mondiale portando alla morte - in uno degli naufragi più drammatici della storia militare italiana - buona parte dei 507 marinai a bordo, vinti dalle ferite, dallo choc, dall'acqua gelida che si era tinta di nero per le tonnellate di nafta fuoriuscita dai serbatoi. L'incrociatore leggero Giovanni ...

Giappone - Kana Tanaka è la persona più anziana del mondo 116 anni : ... nella regione del Kyushu, si chiama Kana Tanaka e le è bastato mostrare il certificato di nascita per aggiudicarsi a mani basse il Guinness dei primati come la persona più anziana del mondo. Per ...

Giappone : a 116 anni è la persona più anziana del mondo : Il Guinness dei primati ha riconosciuto una Giapponese di 116 anni come la persona più anziana al mondo. Kane Tanaka ha ricevuto il riconoscimento in una cerimonia nella casa di cura dove vive a Fukuoka, nel sud-ovest del Giappone. Nata il 2 gennaio 1903, quattro figli, la donna ha l'abitudine di ...