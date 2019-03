I 15 anni della legge 40 | Filomena Gallo si appella alla ministra Grillo | “Cattivo

Le lacrime della mamma di Fortuna - ammazzata dal marito : 'Segregata da due anni - a noi i bimbi' : 'Rivoglio Fortuna con me, almeno da morta'. Patrizia piange e cerca di raccogliere le forze quando parla della figlia, uccisa e strappata alla vita dal marito. Con lei c'è Salvatore, il papà della ...

Cristina D’Avena : figli - marito e anni - la carriera della cantante : Cristina D’Avena: figli, marito e anni, la carriera della cantante Chi è Cristina D’ Avena e carriera Cristina D’Avena è un’ artista a tutto tondo: attrice, cantante e conduttrice. Ha fatto innamorare migliaia di bambini e adulti conquistandoli con le sue canzoni memorabili e il suo carisma. Il sogno che oggi ha nel cassetto Cristina D’Avena è quello di realizzare una famiglia insieme al compagno Massimo Palma. La carriera di Cristina ...

Il basket piange Bucci : muore a 70 anni il coach della stella delle V nere : 'Virtus Pallacanestro Bologna, Fondazione Virtus e tutto il mondo della V nera dicono addio al Presidente, Alberto Bucci, che ci ha lasciato stasera dopo essersi battuto per otto lunghi anni, da ...

Compleanno da premier per i 46 anni di Matteo Salvini : gli Amici della Lirica - l'hotel di lusso e il console russo : Festa con gli Amici della Lirica per Matteo Salvini. All'hotel Principe di Savoia di Milano si è tenuto un pranzo di beneficenza per i 46 anni del vice premier leghista, con il ricavato devoluto ai City Angels. Portata principale: risotto alla milanese.Vietato l'ingresso a giornalisti e curiosi, il vicepremier si è presentato poco prima delle 13 senza figli al seguito, accompagnato dai collaboratori, "con estrema curiosità, ...

Festa per i 46 anni di Matteo Salvini con gli Amici della Lirica - oltre 200 invitati : dal console russo a Franco Baresi : Festa con gli Amici della Lirica per Matteo Salvini. All'Hotel Principe di Savoia di Milano si è tenuto un pranzo di beneficenza per i 46 anni del vice premier leghista, con il ricavato devoluto ai City Angels. Portata principale: risotto alla milanese.Vietato l'ingresso a giornalisti e curiosi, il vicepremier si è presentato poco prima delle 13 senza figli al seguito, accompagnato dai collaboratori, "con estrema curiosità, ...

Modica - i 5 anni della Comunità Val di Noto : Alla presenza del Presidente della Fondazione Con il Sud, Carlo Borgomeo, sonno stati celebrati a Modica i cinque anni della Fondazione Val di Noto

Palermo - abusa per anni della figlia perché omosessuale con la complicità della famiglia : Il padre scopre che la figlia è omosessuale e, per 'punirla', la stupra per anni con la complicità dei familiari e dell'intero paesino. E' quanto emerge dalla triste storia di Francesca, ora 23enne, che dall'età di 15 anni è stata costretta alla violenza carnale dal padre. Appena maggiorenne li ha denunciati, è stata accolta in una struttura protetta ed i genitori sono ora a processo per maltrattamenti, violenza sess... e atti ...

Barbie compie 60 anni : storia della bambola bionda (nata mora!) più amata - criticata e venduta al mondo : E’ stata sulla luna prima di Armstrong, si è candidata alla presidenza degli Stati Uniti prima della Clinton; è stata popstar, esploratrice e chirurgo. La Barbie, la bambola che ha sostituito tutte le altre bambole, compie oggi 60 anni. Ma è più social che mai, e, nonostante le critiche e i momentanei cali di vendite, non conosce crisi: nel 2018 la Mattel ha realizzato ricavi per oltre un miliardo di dollari, sorprendendo gli analisti e ...

Barbie compie 60 anni : la storia della bambola più famosa del mondo : L'idea venne ai coniugi Elliott e Ruth Handler , quando si resero conto che, nel mondo dei giochi per i più piccoli, mancava totalmente il sesso femminile. I bambini e le bambine era circondati da ...

'Gli anni degli attacchi della mafia alle istituzioni sono lontani' - Mattarella - : Roma, 9 mar., askanews, - 'Oggi che gli anni drammatici e tormentati degli attacchi alle istituzioni democratiche sono lontani, siamo consapevoli del debito di riconoscenza e di ricordo nei confronti ...

Siria. Morto il neonato della sposa Daesh ex cittadina britannica : La partenza di Shamima Begum da Londra nel 2015, Ansa, . È stata confermata la morte del figlio di Shamima Begum , l'adolescente che nel 2015 lasciò la Gran Bretagna per unirsi al Daesh in Siria. Il ...

Catania - è morto a 72 anni l'inventore della penna-pistola : L'ex idraulico immise quindi sul mercato clandestino il suo 'brevetto' e la cronaca criminale catanese cominciò a registrare i primi ferimenti con colpi di penna-pistola. Nel 1975 fu arrestato e ...

Barbie compie 60 anni - 8 fra i modelli più bizzarri della sua storia : Barbie Day to Night Barbie Totally HairBarbie Teen TalkBarbie George WashingtonBarbie Video GirlLounge Kitties BarbieBarbie Betty DraperBarbie Pop IconIl 9 marzo 1969 la pionieristica imprenditrice americana Ruth Handler, co-fondatrice della Mattel, presentava alla Toy Fair di New York una bambola che avrebbe cambiato il destino del settore e anche di certo immaginario femminile: Barbara Millicent Roberts, meglio conosciuta come Barbie, divenne ...

La Sampdoria celebra con una maglia speciale i 120 anni della Sampierdarenese : La Sampdoria celebrerà con una maglia speciale i 120 anni della Sampierdarenese, in occasione della sfida di domenica contro l’Atalanta (che sarà trasmessa su DAZN). “Se non ricordiamo non possiamo comprendere. E se non comprendiamo rischiamo di non riconoscere chi siamo e da dove veniamo. Noi – che oggi possiamo vantare la maglia più bella […] L'articolo La Sampdoria celebra con una maglia speciale i 120 anni della Sampierdarenese è ...