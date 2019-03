Guerra legale tra Sami e Finlandia | l’unico popolo indigeno europeo vuole mantenere

Trivelle - le città del comparto : ‘Tutelare gli investimenti’. Compagnie alla Guerra legale. Legambiente : ‘Anacronistici’ : La guerra delle Trivelle è (ancora una volta) servita. Con Ravenna che diventa capofila delle città che chiedono al governo di ritirare l’emendamento che blocca per 18 mesi la ricerca di gas inserito nel Ddl semplificazioni. In un incontro che si è svolto nel municipio della città romagnola il sindaco e presidente della Provincia Michele de Pascale ha lanciato un appello al vicepremier Salvini, facendo leva non a caso sul suo ruolo di ...