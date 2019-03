Guardiola | ' Io alla Juve? Via dal City solo se mi licenziano'

Pep Guardiola : “Non andrò alla Juve - ho ancora due anni di contratto col City” : L’allenatore catalano, nel post-partita di Manchester City-Watford, match vinto dai suoi per 3-1 con una tripletta di Sterling, è stato interrogato sul suo futuro e un suo possibile approdo sulla panchina della Juventus. Secca la smentita del tecnico: “Non andrò alla Juventus. Io so bene quanto i Social Media influenzino, anche se non lo capisco tanto. Basta che uno scriva su Twitter che andrò alla Juventus, e subito tutti gli ...

Guardiola alla Juve - il rumors di Guelpa potrebbe cambiare le carte in tavola : Pep Guardiola è una delle opzioni per la panchina del prossimo futuro. Insieme a lui in corsa, per la guida tecnica dei bianconeri, ci sono anche Zinedine Zidane, Antonio Conte e Didier Dechamps. Tutti nomi altisonanti, dal curriculum importante. Normale per un club come la Juventus, che vuole vincere sempre. La conferma di Massimiliano Allegri, al momento, pare davvero un'opzione molto difficile da mettere in pratica. Il mister livornese pare ...

Zidane-Juventus - la verità sul post Allegri : Guardiola resta alla finestra : ZIDANE JUVENTUS – Nelle ultime ore si parla di un testa a testa tra Zidane e Guardiola come successori di Allegri. Purtroppo però la verità è che la scelta è già stata di fatto presa: decide Andrea Agnelli. Presidente che ha intravisto il francese come l’erede perfetto di Allegri, sia per la confidenza con la […] More

Dalla parte dello sbagliato Sarri che perde ma non è fighetto come Guardiola : come Clint Eastwood Leggere la società di oggi, le sue inclinazioni, appare sempre più arduo, anche da quello che appariva un osservatorio privilegiato come il mondo del calcio. Una cosa è certa. Mentre i truci si prendono i governi e predicano muri, col Messico, nel mare, attraverso i regionalismi differenziati, il politicamente corretto si tiene la riserva indiana della “cultura”, che non influenza più il voto e i comportamenti, che eccita le ...