Grandi opere | Di Maio ' Le infrastrutture in Italia si devono fare'

Tav - Toninelli : 'Non siamo contro le Grandi opere - siamo contro le Grandi opere inutili' : Danilo Toninelli si diverte con le parole replicando ai senatori in aula sulla Tav. 'Non siamo contro le grandi opere, siamo contro le grandi opere inutili e totalmente, profondamente e ferocemente a ...

Toninelli sulla Tav : "Non siamo contro le Grandi opere" : Questo governo ha importato una linea di politica economica incentrata sul rilancio degli investimenti pubblici al fine di stimolare l'economia del paese ed avviare una stagione di maggior crescita ...

Grandi opere? Chiamiamole col nome vero : opere necessarie. E perfino facili da realizzare se solo ... : ...è la norma, è il minimo che una classe politica possa fare se vuole tornare a essere credibile agli occhi del Paese. "Continuiamo a riferirci alle infrastrutture di cui Genova ha bisogno con il ...

Tria critica il governo sulle Grandi opere : Tria critica il governo sulle grandi opere. "Nessuno investirà in Italia se l'esecutivo non sta ai patti e cambia i contratti", ha detto il ministro dell'Economia, intervenendo a "Quarta Repubblica": "I soldi per le infrastrutture ci sono". Tria: "Alitalia non deve essere pubblica, serve una soluzione di mercato". Il ministro ha escluso la manovra ...

Fondi Grandi opere - Meloni nell'Isola : 'Assurdo che al sud vada solo il 30%' : La ricetta Fdi della rinascita qual è? La zona franca fiscale è una strada per rilanciare l'economia. In Parlamento abbiamo ottenuto l'approvazione di un ordine del giorno per arrivare alla sua ...

Grandi opere sì - Andrea Dell'Orto : «Metropolitana e Pedemontana - facciamole» : Metropolitana prolungata a Monza, il secondo tratto della Pedemontana lombarda, le Grandi opere come la Tav. Il dibattito sul tema trasporti è quanto mai vivace e coinvolge direttamente gli interessi ...

Tav : Tria - 'l'Italia sia affidabile - sulle Grandi opere servono certezze' : ... la fiducia dei cittadini e degli investitori italiani e stranieri': lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in un'intervista alla Stampa , in cui ha ribadito l'importanza della Tav:...

Non solo Grandi opere - per il governo si apre anche la vertenza auto : Dopo la Tav la politica industriale per l'auto. Il contenzioso tra Confindustria e governo si allarga e in entrambi i casi l'iniziativa parte da Torino, l'ex capitale dell'industria italiana che non ...

Edilizia : sì a Grandi opere - sciopero : 18.44 I sindacati del settore Edilizia hanno indetto uno sciopero generale di 8 ore e una manifestazione a Roma di tutti i lavoratori del comparto, il 15 marzo. "Per rilanciare il Paese occorre una politica industriale in grado di rilanciare l'intera filiera", scrivono Uil, Cisl, Cgil in una nota congiunta. Chiedono "di sbloccare le Grandi opere da Nord a Sud" e "una cabina di regia a Palazzo Chigi per riaprire i cantieri". "Abbiamo chiesto ...

Tav - Salvini boccia Di Maio : 'Grandi opere - nessuno stop. Piano Marshall per il rilancio' : Ma in una fase di rallentamento generale dell'economia, dalla Cina alla Germania, dobbiamo rilanciare con un grande Piano di opere pubbliche, in cui rientra la Tav insieme all'apertura e allo ...

Salvini : piano Marshall per Grandi opere : Non solo,ma "in un momento di rallentamento generale dell'economia,dalla Cina alla Germania", si deve "rilanciare su tutto con un grande piano su opere pubbliche,manutenzione di ospedali e scuole,...