Governo | Tav al centro del confronto | ora la parola passa a Telt

Salvini : "Mai parlato di crisi di Governo". La Tav? "In arrivo Dl sblocca cantieri" : ... costi quello che costi, processo sì o processo no" ha poi detto Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno sempre dalla Scuola di Formazione Politica della Lega di Milano, ...

Salvini : "Tav? Discussione utile al Governo" : Milano, 10 mar., AdnKronos, - La Discussione sulla Tav "di questi giorni molto probabilmente serve al governo e al Paese, perché è chiaro che se non aprono i cantieri l'economia non riparte". A dirlo, il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine della scuola politica della Lega a Milano sul dibattito sulla Tav Torino-Lione. Salvini ha quindi ...

Salvini : "Tav? Discussione utile al Governo" : La Discussione sulla Tav "di questi giorni molto probabilmente serve al governo e al Paese, perché è chiaro che se non aprono i cantieri l'economia non riparte ". A dirlo, il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini , a margine della scuola politica della Lega a Milano sul dibattito sulla Tav Torino-Lione. Salvini ha quindi ...

Tav - il vero motivo per cui il Governo si è salvato : l'ultima mossa disperata di Di Maio - come si è ridotto : Nessuno ci sta capendo più nulla sulla Tav. Però una cosa è certa: il governo non cadrà. Almeno dal treno. Conte ha escogitato un' operazione mediatica, che il governatore piemontese Chiamparino ha definito «da Repubblica delle banane», tale da salvare la faccia e le chiappe a Di Maio. E quindi a tu

Tav - dopo accordo Di Maio smorza le tensioni : "Il Governo dura 4 anni" : "In questo momento non vedo quale sia il dibattito su questo tema dal momento che c'è un contratto di Governo che parla chiaramente e sancisce l'impegno a ridiscutere integralmente il progetto nell'...

ESCLUSIVA Sen. Berutti - FI - : "La Tav? Dimostrazione di un Governo inopportuno nel sistema costituzionale" : Berutti di 'Forza Italia' La cosa più assurda è che nel 2019 si debba ancora parlare di 'SI' TAV' o 'NO TAV', è la Dimostrazione di base di un governo e soprattutto di una forza politica inopportuna ...

Tav - vox tra attivisti e portavoce M5s : “Chi vince tra Di Maio e Salvini? Conte. No all’opera ma il Governo non deve cadere” : “Il vero vincitore del braccio di ferro Salvini-di Maio? Il premier Conte”. Una frase comune tra gli attivisti del Movimento Cinque Stelle che hanno partecipato alla tappa milanese del Villaggio Rousseau. Tra i corridoi della Fondazione Stelline, gli attivisti esaltano il ruolo di mediatore del Presidente del Consiglio. “Sono due attori, ognuno sta facendo la sua parte, ma in questo momento Di Maio la sta recitando meglio” racconta un altro ...

Tav - Renzi : 'Soluzione del Governo? È fuffa - una supercazzola' : Renzi: SALVINI SALTERÀ IN ARIA SU ECONOMIA 'Nei prossimi mesi Salvini si sgonfierà, salterà in aria sull'economia non sull'immigrazione'. Renzi: ATTACCATI A POLTRONA CON VINAVIL 'Questi sono ...

Giorgetti : mai parlato di crisi di Governo. Tav opera del futuro - solo il Parlamento può fermarla : Un altro mondo che potrebbe essere un riferimento per noi", dice poi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

Di Maio non vuol più parlare di Tav. Operazione rimozione : "Il Governo va avanti quattro anni" : Non una parola sulla Tav, prova a non nominarla mai fino a quando non si ritrova costretto a farlo. Luigi Di Maio è a Milano, al Villaggio Rousseau, e vorrebbe parlare di altro per far dimenticare il prima possibile questa storia che vede il progetto dell'Alta velocità andare avanti per adesso e rimandare di sei mesi lo scontro finale nel Governo: "L'Italia ha bisogno di infrastrutture e il Governo durerà quattro ...

Cos'ha fatto davvero il Governo con la TAV - spiegato : Perché tutto questo? Secondo la maggior parte degli osservatori, quello del governo è stato un tentativo di evitare una sconfitta politica al M5S in vista delle elezioni europee del prossimo 26 ...

Tav - il disastro nel Governo : "Colpa sua" - chi è il ministro che ci rimette il posto : "Un tema così divisivo come la Tav andava affrontato prima". A puntare il dito contro Danilo Toninelli, il disastroso ministro grillino delle Infrastrutture, non è solo l'alleato leghista, per voce del capogruppo alla Camera Riccardo Molinari. Anche dentro il Movimento 5 Stelle, nel giorno del rinvi

Cos’ha fatto davvero il Governo con la TAV - spiegato : Perché si sta parlando di un “cavillo” che ha evitato una sconfitta al M5S, e perché il rinvio annunciato non sembra essere un vero rinvio

Quanto potrà durare la pausa di riflessione del Governo sulla Tav? : sulla Tav Giuseppe Conte prende tempo e lancia la palla nel campo europeo. Dopo l'annuncio via Facebook di sabato con cui sui bandi (lunedì 11 c'era una scadenza da rispettare) di Telt ha di fatto deciso di non decidere, il premier italiano ha deciso di cominciare una serie di incontri per valutare tutte le possibilità di rettificare l'opera e, se possibile, rimandare le scelte definitive a dopo le elezioni europee del 26 maggio. Vedrà ...