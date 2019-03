Governo | Giorgetti | ' Mai parlato di crisi | siamo responsabili'

Giorgetti : mai parlato di crisi di Governo. Tav opera del futuro - solo il Parlamento può fermarla : Un altro mondo che potrebbe essere un riferimento per noi", dice poi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

Governo - timori ingerenza Russia : Giorgetti vola in Usa : In tema di politica estera, gli interlocutori americani hanno chiesto anche a Giorgetti perché Roma non ha ancora appoggiato il presidente ad interim venezuelano Guaidó. In merito il sottosegretario ...

Giorgetti : Usa chiedono Governo stabile : 23.02 "Gli Stati Uniti vogliono un governo italiano credibile. Sta a noi prendere decisioni giuste per il nostro Paese". Così il sottosegretario leghista alla presidenza del consiglio Giorgetti, al termine della sua missione negli Usa, dove ha incontrato investitori e istituzioni, ha risposto a chi chiedeva se a Washington e a New York ci fossero preoccupazioni per la stabilità del governo italiano. "C'è un contratto da rispettare". E "come ha ...

Giorgetti : voto ci premia - Governo avanti : 13.28 "Noi andiamo avanti per la nostra strada, gli elettori ci premiano, se altri hanno qualche problema è giusto che decidano loro come risolverlo". Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giorgetti commenta lo scarto tra il risultato della Lega e quello dei 5S nelle elezioni in Sardegna. Interpellato a margine di un forum, dichiara che "la linea resta tracciata, andiamo avanti con tranquillità, serenità e serietà nell'azione ...

[Il retroscena] Asse Mattarella-Giorgetti-Tria per blindare Bono. Sull'ad Fincantieri potrebbe cadere il Governo : L'idea di Mattarella è condivisa appieno dalla Lega - e soprattutto da Giancarlo Giorgetti, sensibile a questi temi - e dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, pure lui attentissimo al profilo ...

Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti - il retroscena incrociato : "La fine di un incubo". Sì - cade il Governo : "La stagione di Matteo Salvini il temporeggiatore sta per finire". Un retroscena di Francesco Verderami sul Corriere della Sera legge le carte al leader della Lega, puntando sul fatto che presto arriverà la rottura con Luigi Di Maio. Questione di mesi o di settimane? Di sicuro, le promesse sulla ten

Giorgetti : "Spero arrivino dal Governo le garanzie per le Atp Finals : 'Il governo, né il sottoscritto come qualcuno male informato ha detto, non è contrario alle ATP 2021-26. La questione, purtroppo, è che se non ci sono le risorse diventa complicato e illegittimo per l'...

Giancarlo Giorgetti - la pesantissima frase rubata sulla fine del Governo : "Finisce l'ubriacatura - e..." : Il governo è in grado di andare avanti? Il dubbio, alla luce delle tensioni degli ultimi giorni, è tutt'altro che campato in aria. Lega e M5s sono in guerra su più fronti, tanto che sulla stampa si parla apertamente del "timing" della crisi: in molti la danno per scontata, resta da comprendere quand

Euro 2020 - Giancarlo Giorgetti : “per il Governo è un grande onore” : “L’Italia ospiterà la partita inaugurale degli Europei 2020 e i Campionati Europei Under 21. Per il governo è un grande onore supportare l’organizzazione di questi grandi eventi. Auspichiamo di essere protagonisti anche di altre sfide da cogliere, pure per quanto riguarda il Calcio femminile”. Sono queste le dichiarazioni del sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo intervento al ...

Ammissione Giorgetti - pronto a ritirarmi dal Governo se non passa l’autonomia regionale : Il governo sempre più distante, la rottura sembra molto vicina, qualcuno dice che avverrà prima delle europee Il governo sembra avere ormai le ore contate. E la data della fine, finora immaginata dopo le elezioni europee, potrebbe essere anticipata. Del resto è difficile tenere tutto insieme se Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e Alessandro Di Battista mostrano il dossier sulla Tav ai francesi e non ai colleghi italiani, se non è ancora chiara la ...

Distensione tra Coni e Governo? Giovanni Malagò : “Ottimista sulla riforma dello sport”. Giorgetti : “La politica non farà intrusioni” : Nella giornata odierna si sono svolti gli Stati Generali dello Sport, una giornata di approfondimenti e dibattiti organizzata dal Coni presso il Salone d’Onore di Palazzo H a Roma. Le prime dichiarazioni rilasciate dai protagonisti hanno lasciato intendere che c’è un clima di Distensione tra Governo e Coni dopo le polemiche dell’ultimo periodo in merito alla riforma dello sport voluta da Palazzo Chigi. Il Presidente Giovanni ...