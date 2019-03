Governo | Di Maio | “Veniamo da due giorni non semplici Ora basta tensioni | dureremo altri

Di Maio : il Governo durerà altri 4 anni : Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo al Villaggio Rousseau, la due giorni di scuola di politica del MoVimento a Milano.

Di Maio : “Questo Governo durerà altri 4 anni - l’Italia ha bisogno di noi” : “Questo è un governo che durerà altri quattro anni. Abbiamo portato a casa delle battaglie nel primo anno ma dobbiamo ragionare a trent’anni. Si dovrà dire che quel processo lo ha avviato il M5S al governo. Il dibattito pubblico su questo governo si fonda sul fatto che non bisogna dare tranquillità al Paese. Non funziona più terrorizzare sui provvedimenti”. Lo ha detto il vicepremier e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, al ...

Di Maio : 'Il Governo va avanti - grande successo il rispetto del contratto' : 'Il governo va avanti: oggi abbiamo ottenuto un grande successo, il rispetto del contratto di governo. Non è il successo di una parte politica, ma degli italiani'. Così il vicepremier e capopolitico del Movimento 5Stelle, Luigi Di Maio, in diretta Facebook.

Di Maio : 'Governo va avanti' - ma lancia una frecciata a Salvini : 'Basta folklore' : Nelle ultime ore era circolata l'idea che il Governo composto da Lega e Movimento Cinque Stelle potesse essere arrivato a punto di crisi. Lo scontro disegnato dai media sembrava quasi irreversibile, considerata la divergenza d'opinione sulla Tav e l'effetto domino che ne sarebbe potuto scaturire. Ora l'emergenza sembra quantomeno essere rientrata, sebbene qualche strascico pare esserci ancora, almeno sulla base di quanto espresso oggi ...

Governo - Di Maio : “Avanti con responsabilità”. Poi striglia Salvini : “Basta folklore - il paese ha bisogno di tranquillità” : “Dobbiamo andare avanti con grande senso di responsabilità. Ma il paese ha bisogno di tranquillità: non si può pensare di continuare con la narrazione della crisi. ‘Andiamo fino in fondo’, ‘vediamo chi ha la testa più dura’, è folklore. Io sono qui per dare tranquillità agli italiani e non dare sempre tensione”. Lo dice Luigi Di Maio, facendo riferimento, in una diretta Facebook, alle parole pronunciate nei ...

Tav - il Governo rinvia i bandi. Di Maio : 'Crisi risolta' : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà ...

Tav : il Governo ha sbloccato i bandi - probabile incontro Salvini-Di Maio : Roma, 9 mar., askanews, - Palazzo Chigi ha inviato alla Telt una lettera che autorizza l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza ...

Di Maio : "Interdetto da Salvini - ha messo in discussione Governo" : Roma, 8 mar., askanews, - Scontro aperto ma anche con qualche apertura tra il Movimento 5 stelle e la Lega. Il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa a Palazzo Chigi non usa mezzi termini. "Ho ...

Luigi Di Maio fregato - panico M5s : 'Governo con il Pd - se andiamo a votare è la fine' : ' Di Maio deve cercare nuove alleanze'. Lo aveva già detto esplicitamente all'agenzia AdnKronos , Paola Nugnes . Ma al Quotidiano nazionale la senatrice M5s 'dissidente' e vicina a Roberto Fico fa un ...