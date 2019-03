Golf | Qatar Masters – Rimonta e successo finale per Justin Harding

Golf - European Tour 2019 : Justin Harding fa suo il Qatar Masters - in nove al secondo posto. 68° Filippo Bergamaschi : A 33 anni Justin Harding si regala il successo più importante della sua carriera, andando a vincere per la prima volta sull’European Tour. Lo fa al Qatar Masters, disputato sul par 72 del Doha Golf Club: è suo un grande ultimo giro che gli permette, con un -6, di chiudere complessivamente a -13 e di conquistare così il torneo. Decisivi, per lui, i cinque birdie nelle ultime nove buche, di cui tre nelle ultime quattro, per una vittoria che ...

Golf – Commercial Bank Qatar Masters : Wilson al vertice - Bergamaschi in bassa classifica : Eurotour: nel Qatar Masters ci prova l’inglese Wilson. Il leader ha un colpo di vantaggio. Filippo Bergamaschi in bassa classifica L’inglese Oliver Wilson si è portato con 206 (69 68 69, -10) colpi al vertice del Commercial Bank Qatar Masters (European Tour), in svolgimento sul percorso del Doha Golf Club (par 72),a Doha nel Qatar, dove Filippo Bergamaschi è al 70° posto con 218 (74 68 76, +2). Wilson, 38enne di Mansfield con un ...

Golf – Qatar Masters : Bergamaschi 49° - out gli altri italiani : Sono al comando Mike Lorenzo-Vera, Justin Harding e George Coetzee. Out gli altri italiani Filippo Bergamaschi, 49° con 142 (74 68, -2) colpi è rimasto in gara nel Commercial Bank Qatar Masters (European Tour) in svolgimento sul percorso del Doha Golf Club (par 72),a Doha nel Qatar. Cambio della guardia al vertice dove si sono portati con 136 (-8) il francese Mike Lorenzo-Vera (68 68) e i sudafricani Justin Harding (68 68) e George Coetzee ...

Golf - European Tour 2019 : un terzetto al comando in Qatar dopo il secondo giro. Tra gli italiani si salva solo Filippo Bergamaschi : Si è concluso anche il secondo giro presso il Golf Club di Doha, dove è in corso il Commercial Bank Qatar Masters 2019, torneo valido per lo European Tour di Golf. dopo le prime 36 buche si è formato al comando un terzetto composto dal francese Mike Lorenzo-Vera e dai sudafricani Justin Harding e George Coetzee con lo score complessivo di -8. Tutti e tre i giocatori in testa hanno chiuso il secondo giro in 68 colpi guadagnando la prima posizione ...

Golf - European Tour 2019 : al Qatar Masters cominciano in testa Arnaus e Walters. Decimo Edoardo Molinari - giornataccia per gli altri italiani : Si è concluso per quasi tutti il primo giro del Qatar Masters, in corso al Doha Golf Club. Soltanto l’australiano Lucas Herbert, il sudafricano Louis De Jager e l’inglese Tom Murray sono stati fermati all’ultima buca (che per loro è la 9 invece della 18, dato che sono partiti dalla 10) per concluderla domani mattina. Al comando si posiziona il duo composto dallo spagnolo Adri Arnaus, ventiquattrenne che l’anno scorso ha ...

Golf – Commercial Bank Qatar Masters : ottima partenza di Edoardo Molinari : Eurotour: nel Qatar Masters bella partenza di Edoardo Molinari. Guidano la graduatoria Adri Arnaus e Justin Walters. In ritardo gli altri azzurri Edoardo Molinari, decimo con 69 (-3) colpi, ha effettuato una bella partenza nel Commercial Bank Qatar Masters (European Tour) in svolgimento sul percorso del Doha Golf Club (par 72),a Doha nel Qatar, dove sono al vertice con 67 (-5) lo spagnolo Adri Arnaus e il sudafricano Justin Walters. E’ ...

Golf - European Tour 2019 : Kurt Kitayama in cerca del terzo successo stagionale in Qatar - sette italiani pronti a dare battaglia : Dopo l’Oman Open della scorsa settimana, prosegue la parentesi nella penisola arabica dello European Tour. A partire da giovedì 7 marzo, presso il Golf Club di Doha, andrà infatti in scena il Commercial Bank Qatar Masters 2019. Nell’albo d’oro del torneo, svoltosi per la prima volta nel 1998, figurano anche autentiche leggende del panorama Golfistico internazionale come il sudafricano Ernie Els e lo scozzese Paul Lawrie, ...

Golf European Tour : 7 italiani pronti a scendere sul green del Commercial Bank Qatar Masters : Golf European Tour che di europeo ha ben poco dato che si disputerà in quel di Doha: 7 italiani ai nastri di partenza L’European Tour propone il Commercial Bank Qatar Masters (7-10 marzo) in programma sul percorso del Doha Golf Club, a Doha nel Qatar. Vi prendono parte sette giocatori italiani: Andrea Pavan, Renato Paratore, Edoardo Molinari, Nino Bertasio, Lorenzo Gagli, Guido Migliozzi e Filippo Bergamaschi. Nel field lo statunitense ...