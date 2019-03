Golf : che rimonte nell'Arnold Palmer : ... in Florida, l'inglese Fitzpatrick con 207, -9, ha guadagnato il comando della classifica con un colpo di vantaggio su McIlroy, secondo con 208, -8,: grande exploit per l'ex numero 1 al mondo. Già ...

Golf - PGA Tour 2019 : Matthew Fitzpatrick balza al comando dell’Arnold Palmer Invitational - perde qualche posizione Francesco Molinari : Si è concluso nella notte italiana il terzo giro dell’Arnold Palmer Invitational 2019, torneo del PGA Tour di Golf in scena in questi giorni presso il Bay Hill Club & Lodge di Orlando, in Florida (Stati Uniti). Terza giornata ricca di colpi di scena e di stravolgimenti nelle posizioni di vertice della classifica. Sia l’inglese Tommy Fleetwood sia lo statunitense Keegan Bradley, in testa con margine dopo le prime 36 buche, hanno ...

Golf - PGA Tour 2019 : Keith Mitchell non trema e conquista il The Honda Classic : Grazie ad un solido ultimo round Keith Mitchell agguanta la prima posizione della leaderboard conquistando il titolo del The Honda Classic (montepremi 6,8 milioni di dollari). L’americano chiude la kermesse del PGA Tour con un giro da -3, raggiungendo il punteggio complessivo di -9 (271 colpi), mostrando un buon feeling con il percorso par 70 del PGA National Club di Palm Beach Gardens (Florida, Stati Uniti). Mitchell la spunta conservando ...

Keith Mitchell batte i big mondiali e si prende l'Honda Classic

Golf - PGA Tour 2019 : all’Honda Classic Sungjae Im balza al comando in coppia con Keith Mitchell : All’Honda Classic in corso di svolgimento in Florida, e valido per il PGA Tour 2019, sono due gli uomini al comando dopo il secondo giro: il giovane sudcoreano Sungjae Im e l’americano Keith Mitchell, entrambi autori di ottimi secondi giri. Entrambi si trovano con un complessivo -6, che consente loro di precedere Lucas Glover, che ieri era secondo ed ora si trova a quota -5. E’ però il gruppo in quarta posizione ad essere ...

Golf – Oman Open - gara sospesa al secondo giro per avverse condizioni meteorologiche : All’Al Mouj Golf di Muscat solo undici giocatori, tra i quali Bergamaschi, hanno concluso le 18 buche Il forte vento non ha permesso la disputa del secondo giro dell’Oman Open (European Tour) sul percorso dell’Al Mouj Golf (par 72), a Muscat in Oman. Il gioco è stato sospeso nella mattinata quando solo undici concorrenti avevano completato il turno tra i quali Filippo Bergamaschi, 83° con 146 (72 74, +2) colpi nella classifica provvisoria ...

Golf - ritorna in gara Francesco Molinari : “Cercherò di difendere nel migliore dei modi il successo nella Race to Dubai” : Francesco Molinari rientra in gara: il 2019 del vincitore della Race to Dubai riparte dal WGC Mexico Championship dopo aver saltato per colpa dell’influenza il Genesis Open del PGA Tour, in programma la scorsa settimana. Il Golfista italiano è stato intervistato dall’ANSA. Positive le sensazioni di Molinari per questo avvio della stagione, nella quale dovrà confermare quanto di buono fatto lo scorso anno: “Mi sento benissimo, ...

Golf - PGA Tour 2019 : Genesis Open martoriato dalle pessime condizioni climatiche. Secondo round interrotto con Thomas e Scott al comando : Il Genesis Open (montepremi 7,4 milioni di dollari) è ancora ostaggio di sospensioni dovute alle pessime condizioni climatiche che imperversano sul Riviera Country Club di Pacific Palisades (California, Stati Uniti). La seconda sessione è stata sospesa per oscurità nel bel mezzo del Secondo round, con nessuno degli attesi protagonisti riusciti nell’impresa di completare le 18 buche. I protagonisti del PGA Tour sono dunque chiamati agli ...

Golf - PGA Tour 2019 : Dustin Johnson e Justin Thomas guidano il field del Genesis Open - c’è anche Tiger Woods : Nuovo capitolo del PGA Tour 2019, il Genesis Open è il prosecutore di una lunga storia che parte da Los Angeles, nel 1926, e che porta nell’albo d’oro i nomi di Ben Hogan, Sam Snead, Arnold Palmer, Tom Watson, Nick Faldo e Phil Mickelson. L’ultimo vincitore, però, è Bubba Watson, che è ormai cliente fisso degli anni pari dal 2014. Oltre al Watson d’oggi, tra gli ex vincitori sono di scena Dustin Johnson (attuale numero 3 ...

Golf – ISPS Handa World Super 6 Perth : la 3ª edizione con una nuova formula che favorisce lo spettacolo : Eurotour: a Perth una nuova formula che favorisce lo spettacolo. Manassero, Migliozzi e Bergamaschi all’ISPS Handa World Super 6 Perth L’European Tour rimane in Australia per la disputa dell’ISPS Handa World Super 6 Perth (14-17 febbraio), terza edizione di uno dei tornei innovativi con formula particolare che tende a favorite lo spettacolo, organizzato in collaborazione tra European Tour e PGA Tour of Australasia che si disputa al Lake ...

Le nuove regole del Golf che stanno creando maggiori problemi : Sergio Garcia è stato squalificato sabato nel terzo giro del King Abdullah Economic City, in Arabia Saudita: per stizza, ha danneggiato volontariamente almeno due green – cinque, secondo un cronista scozzese - ed è incappato nella norma 1.2 delle nuove regole, sancite dal Royal and Ancient golf di St Andrews e la United States golf Association, ovvero le autorità competenti in materia golfistica mondiale. Che recita: “I ...