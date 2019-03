Gli errori del governo mettono in pericolo l' avvenire dell' Italia

Gli errori da evitare sui social per salvarsi da un licenziamento sicuro : L'attrazione esercitata da quella notifica rossa a forma di campanella pare quasi irresistibile. E come trattenersi dallo sbirciare le ultime storie dei propri contatti su Instagram? Ci vuole forza di ...

Gli errori da evitare sui social per salvarsi da un licenziamento sicuro : L'attrazione esercitata da quella notifica rossa a forma di campanella pare quasi irresistibile. E come trattenersi dallo sbirciare le ultime storie dei propri contatti su Instagram? Ci vuole forza di volontà per dire no a un refresh degli ultimi tweet, per non aggiornare il proprio status su Facebook. Ma quegli stessi social network che inondiamo di gioie, frustrazioni e speranze possono facilmente costare il posto di lavoro. Attenzione è la ...

Biathlon - Mondiali 2019 : la delusione delle azzurre. Dorothea Wierer : “Scioccata daGli errori a terra - domenica attaccherò”. Lisa Vittozzi : “Gara da cancellare” : Impossibile nascondere la delusione al termine della Sprint femminile, prima prova individuale dei Mondiali di Biathlon 2019 iniziati ieri a Oestersund, in Svezia. L’Italia si presentava al via con tutte le carte in regola per conquistare una medaglia, schierando la prima e la seconda atleta nella classifica generale di Coppa del Mondo. Lisa Vittozzi è stata protagonista di una gara decisamente al di sotto delle attese dopo aver corso da ...

Nina Moric e Luigi Favoloso di nuovo insieme dopo la crisi : «Ti amo più di ogni altra cosa - l?amore supera Gli errori» : Sembra essere tornato il sereno fra Luigi Favoloso e Nina Moric. I due erano fidanzati da tempo, poi si sono allontanati dopo la partecipazione di Luigi al Grande Fratello (quindicesima edizione) e...

Tav - la lettera della Commissione Ue che terrorizza il governo : così i grillini ci voGliono rovinare : Proprio mentre a palazzo Chigi è in corso un vertice decisivo sulla Tav con i vertici del governo, da Bruxelles arriva l'indiscrezione di una lettera della Commissione europea, pronta a ricordare cosa rischia l'Italia nel caso in cui la linea ad alta velocità Torino-Lione non dovesse vedere la luce.

Tre pacchi bomba nella metro e neGli aeroporti di Londra - si indaga per terrorismo. Non ci sono feriti : La polizia di Londra ha aperto un'indagine su un possibile movente terroristico dietro la segnalazione di tre pacchi sospetti, individuati nel giro di poche ore in prossimità degli aeroporti di Heathrow e City e della stazione di Waterloo, nell'ambito di vicende che gli investigatori considerano potenzialmente legate fra loro. Gli agenti hanno messo in sicurezza tutti e tre i pacchi, identificati come piccoli ordigni assemblati in modo ...

Rocchi non esiste. Pensiamo al Napoli. AGli errori e all’intelligenza della difesa a tre : Meglio non andar fieri della pessima Juve Perdonateci, non ce la facciamo a scrivere un articolo sull’arbitraggio di Rocchi. Chi scrive, proprio non ce la fa – salvo casi eccezionali – a considerare una partita figlia esclusivamente di un torto o presunto torto arbitrale. È un limite della casa. Chiediamo scusa. Bene o male, quel che Pensiamo lo abbiamo scritto ieri sera. Restiamo figli sportivi di Enzo Ferrari («la sfortuna ...

SCUOLA/ Dsa : neurobiologia - ausili - desiderio : errori da evitare - e consiGli utili - : "La competenza richiesta a un adulto in relazione a un bambino o ragazzo con Dsa è quella di aprire una via che l'altro abbia desiderio di percorrere"

FINANZA & UE/ Le "trappole" e Gli errori che lasciano l'Italia nell'angolo : In un'Europa di grandi asimmetrie l'asse franco-tedesco acuisce le distanze. l'Italia, sempre più messa ai margini, deve imparare a tessere alleanze

Iran condanna la decisione di Londra che riconosce Gli Hezbollah come gruppo terroristico - : L'Iran ha condannato la decisione del Regno Unito di riconoscere il movimento libanese Hezbollah come un'organizzazione terroristica e lo ritiene un "errore" e "un passo sbagliato" di Londra, ha ...

Terrorismo - Usa : taGlia di un milione di dollari sul fiGlio di Bin Laden : L'uomo dovrebbe avere circa 30 anni ed è sposato con la figlia di Mohammed Atta, terrorista egiziano che ha dirottato uno degli aerei utilizzati negli attacchi dell'11 settembre 2001

Terrorismo e sicurezza - parlano Gli 007 : "Nonostante la perdita di territorio, combattenti e figure di rilievo, che ne ha indebolito la capacità di pianificare e dare diretto supporto ad azioni terroristiche di proiezione transnazionale, ...

Come parlare in modo convincente e Gli errori da evitare : Il momento è arrivato. Dopo aver pensato a lungo che cosa dire, schematizzato i passaggi principali, preparato in anticipo le risposte ad eventuali obiezioni e ripetuto tutto quanto, stai finalmente per prendere la parola in riunione. Tutto bene, finché il collega accanto a te non incomincia a smanettare con lo smartphone, e il capo ti interrompe sul più bello al grido di: «Ok, ma arriva al punto». Fine del pathos, a posto, ciao e grazie. ...

Le Regole del Delitto Perfetto 5 verso il finale in stile Padrino con Gli stessi errori della terza stagione (promo 5×15) : Il finale de Le Regole del Delitto Perfetto 5 rischia di commettere gli stessi errori della terza stagione della serie, quando la ricerca di un colpevole per la morte di Wes si tramutò nella discutibile scelta di individuare il colpevole in un personaggio decisamente avulso dalla cerchia dei potenziali sospetti. Anche stavolta la famiglia di Laurel diventa nodale nello sviluppo della trama, come sempre verso il finale di stagione. Se per il ...