Giulia De Lellis e Andrea Damante sono solo amici ? | la verità di Spy

Andrea Damante : compleanno senza Giulia De Lellis - ma i fan non demordono : Sabato 9 marzo, Andrea Damante ha compiuto 29 anni ma, chi si aspettava di vedere Giulia De Lellis tra gli invitati della sua particolare festa, si è dovuto ricredere. Il dj ha condiviso la giornata di ieri con gli amici più fidati (tra cui Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez), ma della bella influencer romana non c'è stata traccia per tutto il giorno. Nonostante il tronista abbia messo "mi piace" ad alcuni commenti su Instagram in cui veniva ...

Giulia De Lellis scrive ad Irama nel cuore della notte : Giulia De Lellis e Irama si sono lasciati. La loro storia d'amore - che tanto rendeva felice l'influencer - non è durata un anno. E ora lei sembra essere tornata fra le braccia del suo vecchio amore: ...

Giulia De Lellis - dolci parole per Irama nella notte : “Si è superato” : Giulia De Lellis, arrivano delle dolci parole per Irama nella notte: “Si è superato” Nelle scorse ore, Giulia De Lellis, nonostante la rottura con Irama, ha dedicato delle dolci parole all’ex, pubblicando su Instagram nel cuore della notte un post che testimonia che la love story è sì giunta al capolinea, ma che la stima […] L'articolo Giulia De Lellis, dolci parole per Irama nella notte: “Si è superato” ...

Andrea Damante - con Giulia De Lellis “è destino” : il gesto del deejay : Andrea Damante, “è destino” il ritorno con Giulia De Lellis: il gesto del deejay veronese per l’ex, fan sopresi I fan continuano a sperare nel grande ritorno in love di Andrea Damante e Giulia De Lellis. E, forse, il loro desiderio potrebbe presto trovare un risvolto positivo. Nei giorni scorsi a riaccendere il gossip sul […] L'articolo Andrea Damante, con Giulia De Lellis “è destino”: il gesto del deejay ...

Irama a Verissimo parla di Giulia De Lellis. Ma erano già in crisi : Irama ha a cuore la sua musica, ma anche le donne. Il cantante ha il suo tallone d'Achille proprio nel gentil sesso e a Silvia Toffanin, padrona di casa di 'Verissimo', ha raccontato quanto si ...

Verissimo - Irama parla della sua storia con Giulia De Lellis prima della rottura : Tra i tanti ospiti della nuova puntata di Verissimo condotto da Silvia Toffanin andata in onda oggi ha visto protagonista Irama . Il giovane cantautore negli ultimi tempi è stato sotto i riflettori ...

Giulia De Lellis e Irama - la verità sull'addio : 'Lui ha fatto perdere le tracce' : Tra le notizie di gossip più commentate della settimana vi è sicuramente quella riguardante l'addio definitivo tra Giulia De Lellis e Irama. La storia d'amore tra i due è giunta al capolinea a distanza di pochi mesi dal fidanzamento ufficiale, così come ha confermato il cantante stesso attraverso un post che ha pubblicato sui social. In molti, però, si sono chiesti quali fossero i motivi che li hanno portati a dirsi addio, dato che fino a metà ...

Irama a Verissimo parla di Giulia De Lellis : ma è polemica : Verissimo: Irama parla per l’ultima volta di Giulia De Lellis Ultime dichiarazioni di Irama su Giulia De Lellis. Prima dell’annuncio ufficiale sulla rottura il cantante ha registrato un’intervista a Verissimo che Silvia Toffanin ha mandato in onda nonostante la separazione tra i due. Tra l’esperienza a Sanremo, il nuovo album e il tour sold out, […] L'articolo Irama a Verissimo parla di Giulia De Lellis: ma è ...

Irama - a Verissimo le prime e ultime parole su Giulia De Lellis : Silvia Toffanin mette subito le cose in chiaro “Dieci giorni fa abbiamo registrato l’intervista a Irama e c’ha parlato, per la prima volta in tv, della sua storia con Giulia De Lellis. Poi cinque giorni fa ha annunciato che la loro relazione era finita da diverso tempo. Abbiamo deciso di mandarla in onda ugualmente: d’altronde sarà la prima e ultima volta che parla della sua storia con Giulia”. A Silvia Toffanin che ...

Irama e Giulia De Lellis - prima della rottura era già crisi : ecco cosa ha detto a Verissimo : Irama intervistato a Verissimo da Silvia Toffanin fa delle dichiarazioni particolari. L'intervista, anticipa la conduttrice, si è tenuta prima dell'annuncio della separazione tra lui e Giulia De ...

Irama e Giulia De Lellis : il vero motivo della rottura - : Questo non è il mio mondo. Se volete parlare di me, ascoltate le mie canzoni.2 Irama e Giulia durati meno di un gatto in tangenziale pic.twitter.com/UlKQXlrNSh " La Zanzy , @neveradamnjoy, 5 marzo ...

Irama/ il flirt con Victoria Stella Doritou? - Verissimo - Dopo Giulia De Lellis : Irama si racconta oggi pomeriggio a Verissimo, a pochi giorni dalla fine della sua relazione con Giulia De Lellis. Sul web, intanto, i rumors...

10 gaffe impensabili di Giulia De Lellis : Giulia De Lellis, l'esperta di tendenze lanciata dal programma Uomini e Donne, é stata criticata da alcuni per le sue intramontabili gaffe, alcune delle quali sono 'passate alla storia' rendendola ancora più simpatica al pubblico. Vediamo quali sono state le 10 gaffe più impensabili di Giulia.

Irama e Giulia De Lellis - dietro la rottura ci sarebbe Victoria Stella Doritou : Impegnativo stare dietro alle vicende sentimentali dei giovani di oggi. Non fa eccezione Irama. Il cantante vincitore di Amici 17 infatti è tornato single dopo la rottura con Giulia De Lellis annunciata direttamente dai suoi social per mettere fine una volta per tutte ai pettegolezzi, che però si erano rivelati veri, circa la crisi con la influencer. L’artista, nel messaggio lasciato nelle Instagram story, invocava anche la fine dei ...