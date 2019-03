Giovanni Maria Flick all' Huffpost sul caso Tav | Avvocato Conte | scusi | non siamo in

huffingtonpost

(Di domenica 10 marzo 2019) "Mi, ma secondo lei quella è una soluzione? Per me ci dovrebbe essere un limite all'ambiguità".ne ha viste tante, da giurista e da ministro, ma non nasconde la sua preoccupazione per la gestione del Governo su alcuni dossier fondamentali, come la Tav Torino-Lione. "Ma vogliamo dire che nella gran confusione delle lingue, ieri non è cambiato nulla? Non sono bandi, ma avis de marchés, le clausole di dissolvenza c'erano, i sei mesi di tempo ai Governi per recedere c'erano, era tutto previsto dalla normativa francese sugli appalti. Si sapeva già tutto; volerlo presentare come una soluzione nuova per risolvere la Tav può avere senso per fini politici, ma mi lascia molto più perplesso sul piano generale".Dopo la lettera di Giuseppealla Telt, però, sono tuttinti.Io discuto la filosofia alla ...

