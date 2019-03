primonumero

(Di domenica 10 marzo 2019) ... in età 20-35 anni, considera la scuola utile per trovare più facilmente un'occupazione e meno del 33% ha trovato nella scuola conoscenze e informazioni utili per capire come funziona il mondo del ...

Primonumero : Giovani Neet: i giovani che (non) crescono senza desideri - friulionline : Bosch propone a Udine un percorso formativo per i Neet UDINE. E’ in partenza Neeton, il progetto pensato per ridar… - SAP_srl : Finanziamenti per nuove imprese promosse da giovani Neet L’ avviso finanzia con prestiti a tasso zero l'avvio di pi… -