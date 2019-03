Ginnastica ritmica | Trofeo di Desio 2019 | l’Italia batte l’Azerbaijan | prima uscita delle

oasport

(Di domenica 10 marzo 2019) L’Italia ha brillato aldi, tradizionale appuntamento digiunto alla settima edizione. Nel palazzetto adiacente al nuovo centro di allenamento della nostra Nazionale, l’Italia si è messa in luce e ha incominciato la stagione a tutti gli effetti: ora lo sguardo è rivolto alle prossime tappe di Coppa del Mondo in una stagione che culminerà con i Mondiali di settembre, determinanti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Le Farfalle, che hanno già staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi, hanno incantato in pedana e hanno trionfato regalando emozioni al pubblico del Pala BancoLe ragazze di Emanuela Maccarani si sono imposte col totale di 44.850: show strepitoso nell’esercizio con i cerchi e le clavette, sulle note di Personal Jesus e Silhoutte le azzurre hanno ottenuto un superlativo 23.700; con le cinque palle la nostra ...

