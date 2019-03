Ginnastica | Coppa del Mondo | Vanessa Ferrari pronta per un nuovo ruggito | si vola a Baku

oasport

(Di domenica 10 marzo 2019) Conto alla rovescia perche èper tornare in gara dopo l’apoteosi di Melbourne, la Leonessa si lancia verso la terza tappa delladeldiartistica che si disputerà adal 14 al 17 marzo. A tre settimane di distanza dal memorabile trionfo in terra australiana, giunto dopo 500 giorni di inferno a causa della rottura al tendine d’Achille subita ai Mondiali di Montreal, la bresciana si rimette nuovamente in gioco in Azerbaijan con l’intento di portare a casa punti importanti in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: si riparte dall’AGF Trophy con l’obiettivo di avvicinarsi ai Giochi, occorrerà strappare un buon piazzamento per compiere un passo di rilievo verso i Giochi.La 28enne ha giganteggiato in occasione dell’ultima tappa, il suo 13.600 al corpo libero è stato di rilievo ma non bisogna ...

