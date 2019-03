Ghezzal Abbandona l’Isola Dei Famosi! Televoto Annullato!

gossipnews.tv

(Di domenica 10 marzo 2019) Nuovo ritiro dall’Isola Dei Famosi. L’ex calciatoreha annunciato il suo abbandono del reality. Ecco per quali motivi. Mediaset inoltre ha annullato ilUlteriore modifica al cast del’Isola dei Famosi. Dopo il recente abbandono di Jo Squillo, che ha dovutore il reality a causa di un problema fisico, ora un altro naufrago ha annunciato il suo ritiro dal programma. Stiamo parlando di, e la notizia ha lasciato sorpresi un po tutti.infatti sembrava stesse vivendo bene la sua avventura in honduras.Negli ultimi giorni però, attraverso i daytime, i telespettatori hanno notato un cambiamento nell’umore dell’ex calciatore. L’uomo è apparso sempre più riflessivo, spesso e volentieri se ne stava in disparte, immerso nei suoi pensieri. E non sono mancati i battibecchi con gli altri isolani anche per futili ...

Mafia_Capitale : Isola dei famosi, televoto annullato: Ghezzal abbandona il reality - KontroKulturaa : Isola dei famosi, televoto annullato: Ghezzal abbandona il reality - - geppy2911 : Isola dei famosi, ufficiale: annullato il televoto, Ghezzal abbandona L'... -