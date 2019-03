Gentiloni | ' Salvini ha perso faccia per dare un alibi al M5s | ma governo è esaurito'

tg.la7

(Di domenica 10 marzo 2019) Non ha dubbi l'ex presidente del Consigli, l'esecutivo è arrivato al capolinea. Tra gli scenari futuri anche quello delle elezioni: Il Pd è pronto a ripartire - dice l'ex premier - lavorerò per l'...

davidealgebris : ISTAT ci dice che per ogni giorno del Governo Conte/Di Maio/Salvini si sono persi 371 posti di lavoro. Ogni giorno!… - Cesare14931834 : RT @antonluca_cuoco: bando pubblicato da ministero Interno ha stanziato per i rimpatri volontari assistiti €12.150.000 dei finanziamenti de… - RolandOfGilea11 : RT @antonluca_cuoco: bando pubblicato da ministero Interno ha stanziato per i rimpatri volontari assistiti €12.150.000 dei finanziamenti de… -