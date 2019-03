Gentiloni | Il governo si schianta su un treno

Gentiloni : 'Salvini ha perso faccia per dare un alibi al M5s - ma governo è esaurito' : Non ha dubbi l'ex presidente del Consigli, l'esecutivo è arrivato al capolinea. Tra gli scenari futuri anche quello delle elezioni: Il Pd è pronto a ripartire - dice l'ex premier - lavorerò per l'...

Paolo Gentiloni : 'Il governo è esaurito - il Pd ora può ripartire' : Presidente Gentiloni, vi godete la crisi di governo mangiando popcorn? 'Non ci godiamo un bel niente. Penso che sia allucinante un governo che si schianta su un treno. Mentre il Paese è isolato e ...

Battisti estradizione firmata dal governo Gentiloni - lo afferma Cirinnà (PD) meriti al PD : Battisti, Cirinnà rivendica l’azione del Pd, e da i meriti al governo di Gentiloni «L’arresto e l’estradizione di Cesare Battisti segnano una vittoria della legalità e della giustizia: dopo anni, un altro frutto avvelenato degli anni di piombo è caduto, e i crimini efferati per cui Battisti è stato condannato otterranno giustizia». Lo dichiara la senatrice del Pd Monica Cirinnà della commissione Giustizia. La soddisfazione per ...

Battisti estradizione firmata dal governo Gentiloni - lo afferma Cirinnà (PD) meriti al PD : Battisti, Cirinnà rivendica l’azione del Pd, e da i meriti al governo di Gentiloni «L’arresto e l’estradizione di Cesare Battisti segnano una vittoria della legalità e della giustizia: dopo anni, un altro frutto avvelenato degli anni di piombo è caduto, e i crimini efferati per cui Battisti è stato condannato otterranno giustizia». Lo dichiara la senatrice del Pd Monica Cirinnà della commissione Giustizia. La soddisfazione per ...

Governo - Gentiloni : Conte? Nel Mondo pensano che premier sia Salvini - : "Chi è oggi il vero premier in Italia? Nel Mondo pensano che la guida del Governo italiano sia Matteo Salvini, il che qualcosa vuole dire". Così A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l'ex premier Paolo Gentiloni, oggi ospite della trasmissione ...

Il decreto salva-Carige di Lega e M5S è un copiaincolla di quello del governo Gentiloni : Il piano di 'salvataggio' del governo si compone di due parti: garanzie statali sulle obbligazioni, per un massimo di 3 miliardi di euro, attivabili fino al 30 giugno, e un fondo pubblico da 1,3 miliardi per coprire gli oneri dei bond e della eventuale sottoscrizione di azioni della banca per un massimo di un miliardo in caso di ricapitalizzazione precauzionale.Continua a leggere

Il decreto per salvare Carige è identico al decreto sulle banche del governo Gentiloni : identico parola per parola, come se fosse stato ricopiato: lo mostra il Sole 24 Ore, che ha confrontato i testi

Carige - decreto del governo ricalca quello varato da Gentiloni nel 2016 per Mps : Salva-banche o salva-risparmio? Il decreto su Banca Carige varato lunedì sera dal governo gialloverde è subito finito al centro della polemica politica, con l’esecutivo che rivendica di aver tutelato i risparmiatori e il Pd che attacca: “Hanno fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi”. In attesa di leggere il testo, dal comunicato del consiglio dei ministri emerge che il provvedimento è molto simile al “Salvarisparmio” ...

Carige - decreto del governo ricalca quello varato da Gentiloni nel 2016. Per Etruria & c invece niente soldi pubblici : Salva-banche o salva-risparmio? Il decreto su Banca Carige varato lunedì sera dal governo gialloverde è subito finito al centro della polemica politica, con l’esecutivo che rivendica di aver tutelato i risparmiatori e il Pd che attacca: “Hanno fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi”. In attesa di leggere il testo, dal comunicato del consiglio dei ministri emerge che il provvedimento è molto simile al “Salvarisparmio” ...