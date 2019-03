Gara a Piano Battaglia con i giovani dello Sci Club Pizzo Antenna di Polizzi Generosa

Champions League - piano sicurezza per la Gara Roma-Porto : Si avvicina sempre di più la gara di Champions League tra Roma e Porto, partita fondamentale per le ambizioni del club giallorosso. Nel frattempo si è tenuto ieri a Roma il tavolo tecnico, presieduto dal questore Marino, è stato messo a punto il piano di sicurezza per l’incontro di calcio di Champions League , previste circa 50.000 presenze di cui 4.000 tifosi ospiti. I cancelli d’ingresso saranno aperti alle 19 con una ...

Mercato NBA – Il piano Celtics-Pelicans che taglia fuori i Lakers : Tatum - Garanzie e tempi di chiusura : Boston Celtics e New Orleans Pelicans avrebbero una base d’accordo per Anthony Davis: la trade farebbe fuori i Lakers definitivamente Il tempo scorrere e mancano sempre meno ore alla scadenza della trade deadline, il termine ultimo per i quali possono essere completati gli scambi fra le franchigie NBA. A tenere banco, come del resto da diversi giorni a questa parte, è sempre la possibilità che Anthony Davis lasci i Pelicans. Le ...