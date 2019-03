Frontale auto | 6 feriti fra cui 2 bambini

Frontale fra due auto - una ragazza ferita : Schianto fra tre auto, sette feriti all'ospedale 3 Frontale fra due auto, una ragazza ferita La scena dell'incidente Una ragazza è rimasta ferita nell'incidente stradale avvenuto a San Nicolò nella ...

Padova - scontro Frontale tra due auto : Valentina muore a 29 anni mentre va dal fidanzato : Tragico incidente a Grantorto, in provincia di Padova, dove si sono scontrate frontalmente due auto: una 29enne, Valentina Pigatto, è morta sul colpo mentre andava dal fidanzato a cena, e quattro persone sono rimaste feriste, tra cui due sorelle di 14 e 16 anni, che non sono in pericolo di vita nonostante i politraumi riportati.Continua a leggere

Pisa - tragico schianto Frontale : Marina muore a 47 anni al volante della sua auto : La vittima dello schianto, Marina Pieragnoli di Rosignano Marittimo, era al volante della sua vettura quando si è scontrata frontalmente con un'altra auto che percorreva il senso opposto di marcia. Per lei non c'è stato nulla da fare. Ferito e trasportato in ospedale, invece, il conducente dell'altra vettura coinvolta.Continua a leggere

Frontale tra due auto sulla strada regionale 439 : 4 feriti : Scontro tra Volterra e Lajatico con uno dei due mezzi che è uscito di strada termiando la corsa su una fiancata. Ferite non gravi per le percone coinvolte

Treviso - Frontale tra due auto : Andy muore tra le lamiere : Andy Ndiave, senegalese di 54 anni, è morto ieri pomeriggio in un incidente d'auto a Castelfranco Veneto.Continua a leggere

Frontale tra due auto in via Trento e Trieste a Carate Brianza : due feriti gravi : Incidente in via Trento e Trieste di Carate attorno a mezzogiorno di domenica 27 gennaio. Sette le persone coinvolte tra le quali due bambine di 9 e 11 anni. Due i feriti più gravi, trasportati da ...

Scontro Frontale tra auto in Salento : Ilenia e Ludovica muoiono nella notte a 41 e 30 anni : Ludovica Preite, 30 anni, e Ilenia Falconieri, 41, sono le vittime di un incidente verificatosi durante la notte sulla statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca. Le due donne, ciascuna alla guida della propria auto, si sono scontrate frontalmente per cause in via di accertamento. Indagini in corso.Continua a leggere

Incidente Frontale tra autobus : strage in Bolivia : Due pullman si sono schiantati nei pressi di Challapata: ci sono almeno 22 morti e una trentina di feriti

Brindisi. Scontro Frontale tra due auto : muore ragazzo di 28 anni - grave l’altro conducente : La tragedia nei pressi di Mesagne. Nell'impatto tra due auto ha perso la vita Resmi Devicienti, 28enne del posto, he viaggiava a bordo di una Hyundai Jazz, mentre un 36enne di Torre Santa Susanna, che viaggiava a bordo di una Fiat 500 S è rimasto gravemente ferito.Continua a leggere

