Football americano | IFL 2019 | nella prima giornata Milano e Bolzano strapazzano Bergamo e

Football americano - Prima Divisione 2019 : sabato inizia il campionato - i Seamen Milano debuttano al Vigorelli contro i Lions Bergamo : Questo fine settimana ripartirà il campionato italiano di Prima Divisione di Football americano. Dopo otto mesi dall’Italian Bowl 2018 al Lanfranchi di Parma, si torna in campo per il primo impegno stagionale, in cui saranno in azione otto delle nove squadre protagoniste. Si comincerà sabato alle 18.00 con i Seamen Milano, campioni in carica, che debutteranno al Vigorelli contro i Lions Bergamo. Una cornice affascinante per il primo match dalla ...

Football Americano. Warriors Bologna promossi nella prima divisione del Campionato italiano : Domani, mercoledì 6 marzo, alle 11 nella sala stampa Luca Savonuzzi di Palazzo d’Accursio saranno presentate le novità e la

Donald Trump considera il Football americano uno sport pericoloso : Nonostante questo però non spingerebbe certo Barron a praticare questo sport. 'Mi dispiace dirlo perché mi piace guardare il football. Penso che la National Footbal League sia un grande prodotto. Ho ...

Le regole e i falli del Football americano - per godersi il Super Bowl : Cos'è la linea di scrimmage, come si fa un touchdown e perché gli arbitri lanciano fazzoletti gialli in campo, tra le altre cose

Football americano - Superbowl 2019 : programma - orario e tv. Come vedere in streaming New England Patriots-Los Angeles Rams : Lo show del Superbowl numero 53 di Football americano è ormai alle porte. L’atto conclusivo della stagione 2019 della NFL è sempre più vicino e la tensione per quello che è l’evento degli eventi negli States supera i livelli di guardia. Nello stupendo e ultra moderno Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia, assisteremo al confronto tra i New England Patriots, trascinati dall’accoppiata leggendaria Bill Belichick-Tom Brady, e ...

Patriots-Rams Football americano - Superbowl 2019 : il programma completo. Gli orari della partita e dello show. Come vederlo in tv e streaming : Nello splendido scenario del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, in Georgia, i New England Patriots ed i Los Angeles Rams, si contenderanno il Super Bowl LIII nella notte italiana tra il 3 ed il 4 febbraio. La stagione 2018-2019 della NFL arriva all’ultimo capitolo, il più importante ed atteso, quello che paralizza davanti alle tv tutti gli Stati Uniti. Una sfida che prende il via senza una favorita che si stagli sopra l’avversaria, ...

Football americano - Superbowl 2019 : quando e dove si gioca. Data - programma - orario e tv : Siamo giunti all’ultimo atto della stagione 2019 della NFL, quello più importante, e più famoso: il 53esimo Superbowl. Nello splendido scenario del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, in Georgia, saranno di fronte i New England Patriots ed i Los Angeles Rams, nella notte italiana tra il 3 ed il 4 febbraio. Una sfida che prende il via senza una favorita ben definita, con le due rivali che riproporranno il duello della edizione numero 36 nella ...

