Foggia | follia dei tifosi | squadra e presidente presi di mira

Foggia - perso il derby scatta la follia : bombe contro l'azienda del presidente : La sconfitta con il Lecce ha fatto esplodere la violenza nella città pugliese con tre episodi sui quali indagano i carabinieri. Il sindaco Landella: "Non è ammissibile assistere ad atti criminali che non possono che fare male alla società del Foggia Calcio e all’intera città"

Foggia - notte di follia : bruciata l'auto di Iemmello : ... ma non è ammissibile assistere ad atti criminali che non possono che fare male alla società del Foggia Calcio e all'intera città, già troppe volte finita alla ribalta nazionale per fatti di cronaca. ...