Foggia Calcio - attentati contro auto dirigenti e calciatore : Foggia Calcio, attentati contro auto dirigenti e calciatore Prese di mira le macchine dei fratelli Fedele e Franco Sannella, proprietari anche del pastificio Tamma, e dell'attaccante Pietro Iemmello. Indagini in corso per capire se ci sia una connessione tra i due episodi e il periodo di difficoltà che attraversa la ...

Foggia Calcio - attentati nella notte contro le auto dei patron Sannella e dell'attaccante Iemmello : Due attentati intimidatori sono stati compiuti la scorsa notte a Foggia contro le auto di due dirigenti e di un calciatore del Foggia calcio. Si tratta dei due proprietari della squadra che gioca in ...

Foggia Calcio - la squadra perde con il Lecce : bomba carta sulla Maserati dei proprietari - incendiato suv dell’attaccante : Prima un incendio e poi una bomba carta. Obiettivi delle intimidazioni le auto dei proprietari del Foggia Calcio, Fedele e Franco Sannella, e di uno dei giocatori più rappresentativi della squadra, Pietro Iemmello, 27enne calabrese in prestito dal Benevento. Le indagini ora partono dall’ipotesi di un legame con il periodo di crisi della società e della squadra, sia dal punto di vista economico-finanziario sia di classifica. La tensione tra ...

Foggia Calcio - attentati nella notte contro le auto dei patron Sannella e dell'attaccante Iemmello : A distanza di poche ore, prima il fuoco appiccato al Suv del giocatore in centro, poi una bomba carta lanciata da tre uomini mascherati contro la Maserati dei proprietari del club

Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi : basket - stasera la semifinale di coppa Italia Calcio : serie B - oggi pomeriggio Padova-Foggia : Nella foto l'ingresso del Nelson Mandela Forum di Firenze. È il palazzo dello sport in cui da giovedì si giocano le partite della final eight di coppa Italia nel basket maschile. Eliminate le due favorite, Milano e Venezia, fuori pure Varese e Avellino. Gli irpini sono stati ...

Calciomercato Foggia - Ingrosso dal Pisa. Col Perugia scambio Ngawa-Bizzarri : Foggia - Tre movimenti di mercato per il Foggia , due dei quali in asse con il Perugia . I satanelli e il club umbro, infatti hanno definito il passaggio al Perugia di Albano Bizzarri , che si accasa ...

Calciomercato : Salernitana vicino Calaiò e intoppo per Ceravolo - Foggia scatenato (RUMORS) : In queste ultime ore di Calciomercato sono davvero tantissime le trattative in serie B. Così come nella massima serie, anche in serie B il mercato si infiamma in prossimità della chiusura. Vediamo di seguito tutti i possibili affari. Foggia e Salernitana attive negli ultimi giorni di mercato Ecco allora il Foggia, che finora era stato ai margini della sessione invernale (a parte l'acquisto di Leali) di Calciomercato, portare a casa quattro colpi ...

Calciomercato - le trattative nella notte : innesto Cagliari e nome nuovo per la Spal - scatenato il Foggia : Ultime ore di Calciomercato ed ultime trattative anche in Serie A. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ blitz in entrata in casa Cagliari: dal CSKA Sofia arriva Kiril Despodov, esterno offensivo di 22 anni, contratto di 4 anni. La Spal sta pensanso a Luc Castaignos, attaccante olandese, 26 anni, è ora in forza allo Sporting Lisbona, nel frattempo è stata conclusa l’operazione con la Lazio per Murgia. I cinesi del ...

Calciomercarto - le trattative nella notte : innesto Cagliari e nome nuovo per la Spal - scatenato Foggia : Ultime ore di calciomercato ed ultime trattative anche in Serie A. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ blitz in entrata in casa Cagliari: dal CSKA Sofia arriva Kiril Despodov, esterno offensivo di 22 anni, contratto di 4 anni. La Spal sta pensanso a Luc Castaignos, attaccante olandese, 26 anni, è ora in forza allo Sporting Lisbona, nel frattempo è stata conclusa l’operazione con la Lazio per Murgia. I cinesi del ...

Calciomercato Foggia - ufficiale : Leali è rossonero : Foggia - Nicola Leali è un nuovo giocatore del Foggia . Il portiere classe '93, infatti, è stato prelevato in prestito, con diritto di riscatto, dal Perugia . Questa la nota ufficiale del club ...

Calciomercato : Foggia prende Leali - Lecce accoglie Tumminello e vuole Pucciarelli (RUMORS) : Il Calciomercato di Serie B è pronto ad entrare nella sua fase più bollente. Come ormai accade da anni, gli ultimi giorni di Calciomercato sono infatti senza dubbio quelli più stressanti per gli addetti ai lavori e più emozionanti per i tifosi che amano questa fase del calcio. Il Lecce senza dubbio è una delle squadre più attive in quest'ultima fase di Calciomercato. Tra oggi e domani è in arrivo l'attaccante Tumminello, scuola Roma ma ...

Live Serie B : la lunga giornata del Foggia Calcio - la FIGC decide sulla penalizzazione : La lunga storia sulla penalizzazione del Foggia si concluderà oggi. La storia della penalizzazione del club rossonero, che è iniziata in estate, si concluderà oggi in un verso o nell'altro (la sentenza potrebbe comunque tardare ad arrivare). Quali sono i due versi? La Corte d'Appello della Federazione Italiana Giuoco calcio che si riunirà oggi, dovra decidere se confermare gli 8 punti di penalizzazione oppure se ridurre la penalizzazione del ...

Calciomercato live : Cosenza e Salernitana hanno scelto il bomber - colpo Foggia : Prosegue con tantissime novità il Calciomercato di Serie B. Nelle ultime ore Il Lecce ha praticamente chiuso l'acquisto dell'attaccante Tumminello dall'Atalanta. Il giovane Tumminello, probabilmente arriverà in prestito secco fino a giugno e il Lecce ha preferito il suo acquisto, puntando su un giovane attaccante di prospettiva, a quello del più esperto Ceravolo che si era vociferato nei giorni scorsi. Bloccata la trattativa in uscita per ...

Calciomercato : a Crotone arriva Pettinari - per il Lecce spunta Ajeti - Foggia-Leali sì : Il Calciomercato è entrato nella sua fase più calda. Da sempre gli ultimi giorni della sessione di mercato, sia quella estiva o quella invernale, sono quelli che regalano più emozioni agli amanti del calcio e agli appassionati di Calciomercato. Finora in serie B sono state pochissime le trattative importanti chiuse: solo tanti prestiti di giovani calciatori e pochi "grandi arrivi" in cadetteria. Tra questi ultimi, si segnala il passaggio del ...