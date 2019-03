Feriti nel metrò a Milano | indaga la Procura | sigilli ai vagoni Atm al lavoro per

Violenta frenata di un convoglio nella metropolitana di Milano : sul posto tre ambulanze e un’automedica per soccorrere i Feriti : Due persone sono rimaste ferite oggi pomeriggio, poco dopo le 16, in seguito a una frenata brusca di un convoglio della metropolitana M1 all’altezza della banchina di Cadorna, direzione Sesto Primo Maggio. Sul posto ci sono tre ambulanze e un’automedica del 118. La linea è stata momentaneamente sospesa tra Cadorna e Pagano, già allestiti bus sostitutivi per i viaggiatori. L'articolo Violenta frenata di un convoglio nella ...

Milano - accoltellamento nella galleria della stazione Centrale : due Feriti : Ha aggredito a caso un ivoriano e un gambiano nella galleria delle carrozze, l’ingresso della stazione Centrale di Milano. Per questo un libico di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri, venerdì mattina, con l’accusa di lesioni. L’episodio, avvenuto poco prima delle 7 di venerdì mattina, non è riconducibile al terrorismo. I due feriti, rispettivamente di 31 e 20 anni, si trovavano a passare dalla zona quando il libico li ha ...

San Ferdinando - sgombero baraccopoli/ Migranti trasFeriti nella tendopoli di fronte : E' iniziato lo sgombero della baraccopoli di San Ferdinando, ma la maggior parte dei Migranti si è trasferita nella tendopoli di fronte

Tre pacchi bomba nella metro e negli aeroporti di Londra - si indaga per terrorismo. Non ci sono Feriti : La polizia di Londra ha aperto un'indagine su un possibile movente terroristico dietro la segnalazione di tre pacchi sospetti, individuati nel giro di poche ore in prossimità degli aeroporti di Heathrow e City e della stazione di Waterloo, nell'ambito di vicende che gli investigatori considerano potenzialmente legate fra loro. Gli agenti hanno messo in sicurezza tutti e tre i pacchi, identificati come piccoli ordigni assemblati in modo ...

Porto Recanati - scontro nella notte : muoiono genitori - Feriti i figli | : Incidente nella notte sulla Statale 16. Una famiglia tornava da una festa quando la loro vettura si è scontrata con un'altra. Morta la coppia, feriti i due bambini che erano con loro. Fermato per ...

Incidente stradale nel Maceratese : due morti e cinque Feriti - un arresto : La coppia deceduta stava viaggiando su una Peugeot, con i bambini sui sedili posteriore. Per cause in corso di accertamento, la vettura si è scontrata con una Audi e si è ribaltata. Nell'Incidente è ...

Incidenti stradali : 2 morti e 5 Feriti nelle marche - un arresto : MACERATA - Un uomo e una donna sono morti in un incidente lungo la strada statale 16 nei pressi di Porto Recanati, in provincia di Macerata. Altre...

Porto Recanati - scontro frontale nella notte. Muoiono papà e mamma - Feriti i due figli di 8 e 10 anni : Tragico incidente stradale all'1.30 lungo la strada Regina. Tornavano da una festa di carnevale. Arrestato per omicidio stradale il conducente dell'altra auto, un marocchino di 34 anni.

Alessandria - due pitbull entrano nel cortile di una scuola e azzannano bambini e genitori : 5 Feriti : Pomeriggio di paura all'elementare di Carpeneto. Sotto sequestro i molossi, fuggiti da una casa vicina. Denunciati i proprietari

Maltempo - cade albero su un'auto nel centro di Roma : due Feriti gravi : Secondo quanto si è appreso dai vigili del fuoco, il pino alto circa 30 metri ha centrato quattro auto parcheggiate e le fronde hanno colpito due passanti, uno in strada l'altro all'ingresso delle ...

Forte vento e mareggiate - Italia flagellata dal “Grecale” : 7 morti e 24 Feriti in 3 giorni - clima sconvolto nell’area Euro-Mediterranea : 1/49 Vincenzo Livieri/LaPresse ...