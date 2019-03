Fake news sui vaccini | ecco le contromisure di Pinterest | YouTube | e Facebook

Fake news e video manipolati : ecco il lato oscuro dell’intelligenza artificiale : Dall’intelligenza artificiale che modifica un video fino all’alterazione in diretta di un’immagine online. Sono moltissimi i modi in cui l’informazione digitale viene manipolata. Un problema sempre più pressante che va combattuto con la tecnologia, la legge e la cultura. ...

Elezioni europee : per la Ue Facebook - Twitter e Google devono fare di più contro le Fake news : Gli amministratori delle pagine si presentavano come organi di informazione indipendente su temi come viaggi, sport, economia e politica in Romania, Lettonia, Estonia, Lituania, Armenia, Azerbaijan, ...

Tav Torino-Lione - le Fake news sulle due analisi contrastanti del professor Ponti : Mentre all’interno della maggioranza di governo è in corso un’animata discussione riguardo a se far partire o meno i bandi per la realizzazione dell’opera, alcuni organi di stampa sono entrati a gamba tesa con una notizia sensazionalistica, e ovviamente infondata. Un’analisi in ambito europeo della società presieduta da Marco Ponti, il docente universitario che ha firmato l’analisi costi-benefici estremamente negativa sulla Tav Torino-Lione ...

YouTube offre mesi gratuiti di Premium sui Samsung e combatte le Fake news : YouTube stringe una partnership con Samsung e offre mesi di abbonamento Premium gratuito agli utenti che attiveranno un dispositivo del marchio. Intanto, in India, continua la guerra contro le fake news. L'articolo YouTube offre mesi gratuiti di Premium sui Samsung e combatte le fake news proviene da TuttoAndroid.

Acqua inquinata a Ragusa : attenti alle Fake news e ai messaggi WhatsApp : Vicesindaco di Ragusa Giovanna Licitra contesta fortemente le comunicazioni allarmistiche sulla questione idrica trasmesse attraverso diversi canali

Balle Spaziali - Travaglio smonta 4 Fake news : è vero che sul Tav cambia tutto per mini-Tav e nuova analisi costi-benefici? : E’ vero che sul Tav cambia tutto perché adesso arrivano il mini-Tav e la nuova analisi costi-benefici? E’ vero che la Corte di Appello di Bologna ha dimezzato la pena a un assassino per l’attenuante della “tempesta emotiva”? E’ vero che i sindacalisti non hanno nessun privilegio pensionistico? E’ vero che il governo dei barbari e il ministro leghista Marco Bussetti hanno cancellato la storia ...

Salute : “la verità è più di un consiglio” - convegno a Roma contro le Fake news : Il dilagare delle fake news rappresenta un rischio crescente per la Salute dei cittadini. Per contrastare questo fenomeno l’antidoto più efficace rimane la corretta informazione. Dai vaccini alle malattie rare, dalle terapie per i tumori alle regole per un’alimentazione equilibrata, sono tanti gli ambiti in cui è possibile diffondere false notizie che possono mettere a rischio la Salute dei cittadini. Ecco perché il 12 marzo alle 11 si terrà a ...

Usa - 18enne sfida la madre no-vax/ Invitato a parlare al Congresso : 'Basta Fake news' : USA, un 18enne sfida la madre no-vax: Invitato a parlare al Congresso, Ethan Lindenberger ha Invitato a fidarsi della scienza. 'Basta fake news'

Il rapporto dell'Agcom : «Immigrazione e cronaca le regine delle Fake news» : ... diritti della persona, questioni economiche, salute e ambiente, famiglia e fede, cronaca nera e giudiziaria, esteri, scienza e immigrazione. E i termini più salienti legati alla disinformazione, nei ...

Fake news - in Italia picco massimo in corrispondenza delle politiche - : 'Sia nel periodo elettorale che nei mesi successivi del 2018, le vicende politiche e di governo, la cronaca nera, le teorie pseudoscientifiche e la salute sono state tra le principali tematiche ...

Fake news o make news? : Il problema legato al diffondersi in rete delle Fake news è di estrema attualità, ora più che mai, se considerato anche alla stregua di un'altra tematica, riguardante la possibile approvazione della cosiddetta Direttiva Copyright.La questione ha acceso il dibattito perché, a seconda da che lato la si guardi, si plaude allo sforzo normativo o lo si etichetta come intento repressivo di un mezzo che non può essere ...

Fake news - lAgcom : il picco durante le ultime elezioni politiche : Sia nel periodo elettorale che nei mesi successivi del 2018, le vicende politiche e di governo, la cronaca nera, le teorie pseudoscientifiche e la salute sono state tra le principali tematiche ...

Fabrizio Corona annuncia conferenza stampa in streaming sul sito del TgCom24 - ma è una Fake news : Dopo il caso Corona scoppiato anche a L'Isola dei Famosi in merito al presunto tradimento subito da Riccardo Fogli, l'ex re dei paparazzi ha annunciato un chiarimento sui social, ma in realtà si ...

Isola dei famosi - Corona '50.000 euro per il mio video Fake news'. Ma poi chiede scusa a Fogli : Mentre la moglie di Riccardo Fogli , Karin Trentini , prova a consolare il marito spiegando al pubblico che 'non lo sanno che tutto questo ci fortificherà. Se ti avessi qui sarebbe diverso, sarei più ...