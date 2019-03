Etiopia | volo diretto a Nairobi precipita | a bordo 157 passeggeri

ilgiornale

(Di domenica 10 marzo 2019) Era. Ma il Boeing 737 della Ethiopian Airlines, decollato da Addis Abeba, èto al suolo, prima di ragiungere la capitale del Kenya.A riferirlo è stato l'ufficio del primo ministro etiope, che ha espresso "a nome del governo e del popolo etiope", le "più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari", confermando così la presenza di vittime nell'incidente aereo. Sembra che adeldi linea della Ethiopian Airlines, ci fossero 157, tra cui 8 membri dell'equipaggio, secondo quanto riferito dal portavoce della compagnia aerea etiope.I media di Addis Abeba riferiscono che l'aereo è scomparso dai radar appena 6 minuti dopo il decollo e sarebbeto, alle 8.44 ora locale, in una zona che dista 48 chilometri dalla capitale.

